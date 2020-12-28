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حوادث

أحدهم أحرق قطارا.. مد أجل النطق بالحكم على "خلية الشرابية" لـ30 ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:34 م
المتهمين بخلية الشرابية
المتهمين بخلية الشرابية الإرهابية - ارشيفيه
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أحمد مهدي
قررت الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة 3 متهمين لاتهامهم بالانضمام لجماعة أسّست على خلاف أحكام القانون، وحرق عربة بالقطار رقم 914، لجلسة 30 ديسمبر الجاري لاستكمال المداولة. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين علي حسن عمارة وسعد الدين سرحان وسكرتارية ايمن القاضي وأحمد مصطفي.

وضمت القضية المتهمين أسامة السيد على، عباس عبد الرحمن، شحاتة عاطف، وجاء في أمر الإحالة قيام المتهم الأول بوضع النار عمدا في عربة القطار 914، وحطم وسيلة نقل عام، وشارك جماعة أسّست على خلاف أحكام القانون "جماعة الإخوان الإرهابية".

ووجه للمتهمين الثانى والثالث الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية ومد التنظيم بالأموال والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
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