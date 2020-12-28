ارتكبوا ١١ واقعة.. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والشركات بالقاهرة









وجه رجال مباحث القاهرة ضربه موجعه لعصابات سرقة المحال ، حيث نجح القوات باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الايقاع بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المتاجر والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .





وكانت البلاغات قد تعددت أمام العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بتعرض المحال والشركات للسرقة على يد مجهولين .





فى الوقت الذى تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى من صاحب شركة للنقل والتجارة كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى وجهاز تابلت من داخلها .





بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي تمت تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ٣ أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بحلوان ، أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم عدد من المفتاح المصطنعة ، عتلة حديدية .





وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( المفتاح المصطنع وكسر الخزينة ) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، كما تم ضبط عدد من الأجهزة كهربائية أقروا بشرائهم بقيمة باقى المبلغ المستولى عليه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة .





بتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب ( المفتاح المصطنع ) بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهم .





وأقروا بإرتكابهم عدد ١١ حادث سرقة بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ، عدد من الهواتف محمول ، شاشة عرض ، عدد ٢ هارد ديسك ، عدد ٢ كاميرا بمسكنهم وأقروا بأنها من متحصلات جرائم السرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط عدد ٢١ جهاز لاب توب من متحصلات تلك الوقائع لدى عميلهم "سيئ النية" ( تاجر أجهزة كمبيوتر - مقيم بالجيزة ) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



