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حوادث

ارتكبوا ١١ واقعة.. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والشركات بالقاهرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:42 م
سقوط عصابة لسرقة
سقوط عصابة لسرقة المتاجر والشركات بالقاهرة
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كتب محمد صبري


وجه رجال مباحث القاهرة ضربه موجعه لعصابات سرقة المحال ، حيث نجح القوات باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة فى الايقاع بتشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة المتاجر والشركات بأسلوب "المفتاح المصطنع" .

وكانت البلاغات قد تعددت أمام العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بتعرض المحال والشركات للسرقة على يد مجهولين .

فى الوقت الذى تبلغ لوحدة مباحث قسم شرطة المعادى من صاحب شركة للنقل والتجارة كائنة بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالشركة وسرقة مبلغ مالى وجهاز تابلت من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي تمت تحت اشراف اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ٣ أشخاص لهم معلومات جنائية ومقيمين بحلوان ، أمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبحوزتهم عدد من المفتاح المصطنعة ، عتلة حديدية .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب ( المفتاح المصطنع وكسر الخزينة ) بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى من متحصلات الواقعة ، كما تم ضبط عدد من الأجهزة كهربائية أقروا بشرائهم بقيمة باقى المبلغ المستولى عليه ، وبإستدعاء المجنى عليه إتهمهم بالسرقة .

بتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر والشركات بأسلوب ( المفتاح المصطنع ) بإستخدام المفاتيح المضبوطة بحوزتهم .

وأقروا بإرتكابهم عدد ١١ حادث سرقة بذات الإسلوب ، وتم بإرشادهم ضبط مبلغ مالى ، عدد من الهواتف محمول ، شاشة عرض  ، عدد ٢ هارد ديسك ، عدد ٢ كاميرا بمسكنهم وأقروا بأنها من متحصلات جرائم السرقة ، كما تم بإرشادهم ضبط عدد ٢١ جهاز لاب توب من متحصلات تلك الوقائع لدى عميلهم "سيئ النية"  ( تاجر أجهزة كمبيوتر - مقيم بالجيزة ) وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

ارتكبوا ١١ واقعة.. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والشركات بالقاهرة
ارتكبوا ١١ واقعة.. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والشركات بالقاهرة
ارتكبوا ١١ واقعة.. سقوط عصابة لسرقة المتاجر والشركات بالقاهرة
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