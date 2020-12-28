هدية عيد الميلاد.. شاهد لحظة تطعيم رئيسة وقادة اليونان بـ لقاح كورونا

تلقت رئيسة اليونان، كاترينا ساكيلاروبولو، أمس الأحد، التطعيم بلقاح فايزر ضد فيروس كورونا المستجد.





وكانت ساكيلاروبولو الأولى من بين 45 مسؤولا في الولاية، الذين تلقوا أولوية التطعيم بلقاح كوفيد-19، بهدف إرسال رسالة إلى الجمهور اليوناني مفادها أن اللقاحات آمنة، وأنها الطريقة الوحيدة لتجاوز هذا الوباء الرهيب.





ووفقا لوسائل الإعلام اليونانية، قالت ساكيلاروبولو بعد تلقيها اللقاح: "في عيد الميلاد هذا العام، أعطانا العلم أعظم هدية'.





كما تم تطعيم رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في مستشفى أتيكون في غرب أثينا.





وقال ميتسوتاكيس: "هذا يوم عظيم للعلم والاتحاد الأوروبي، الذي وزع اللقاحات في وقت واحد على جميع الأعضاء".





وأضاف: "نحن المسؤولون يتم تطعيمنا أولا لإثبات أن اللقاح آمن وفعال".





وتابع قائلا: "حتى أولئك المواطنين الذين يترددون في تلقيحهم سيقتنعون بأن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله".





وبعد ذلك، تم تطعيم رئيس البرلمان قسطنطين تاسولاس في مستشفى إيفانجيليسموس، كما تلقى أيضا كبير علماء الأوبئة سوتيريس تسيودراس اللقاح الذي تم إعطاؤه في مستشفى أتيكون، وغيرهما من المسؤولين الآخرين.





وقد تلقت اليونان الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا من شركة فايزر في يوم عيد الميلاد.



