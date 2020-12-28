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حوادث

ضبط المادة الفعالة لمخدر الاستروكس داخل طرد بريدى بمطار القاهرة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:25 م
الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء القاهرة الجوى والجهات المعنية من ضبط طرد بريدى قادم من إحدى الدول الأجنبية مشمولة (أمتعة شخصية) والمرسل لأحد الأشخاص.

 وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الطرد أسفرت أعمالها عن ضبط (كمية من مخدر البودر – "المادة الفعالة لمخدرى الأستروكس والفودو") وبالبحث والتحرى أمكن تحديد الشخص المرسل إليه الطرد (مقيم بدائرة مركز شرطة كفرالزيات بالغربية) حيث تم ضبطه حال تواجده بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى ، وبمواجهته أعترف بجلبه للمخدر المضبوط بقصد الاتجار.

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.
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