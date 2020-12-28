استورجي يطعن صاحب ورشة بـ مفك بمدينة السلام

شهد شارع الخمسين بمدينة السلام واقعة مؤسفة بعدما تعدي استورجي على صاحب ورشة بالضرب بسلاح أبيض ليسقط غارقا فى دمائه بسبب توقف المتهم صحبة أصدقائه أمام الورشة ، القي القبض على المتهم ، وأمر اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة باتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة .

تلقي العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة أخطارا من قسم شرطة السلام أول يفيد بتلقيهم إشارة من مستشفى الدمرداش باستقبالها صاحب ورشة سيارات ومقيم بذات العنوان (مصاب بطعنة نافذة بالصدر ) .





بالانتقال والفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة حدوث مشادة كلامية بين المصاب وأخر يعمل " استورجي " ومقيم بذات العنوان بسبب معاتبة المصاب للأخير لتوقفه صحبة أصدقائه أمام الورشة ملكه تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلًا منهما على الآخر بالضرب وتعدي المتهم علي المجني عليه باستخدام أداة حادة " مفك " كان بحوزته محدثًا إصابته ولاذ بالفرار .





بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه ، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة ، وتبين أنه مصاب بجروح متفرقة بالجسم .





واعترف بارتكابه الواقعة ، واتهم المجني عليه بإحداث إصابته ، تحرر عن ذلك محضر وتولت النيابة العامة التحقيق.