ضبط شخص نصب على 3 مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة جرائم النصب والإحيتال على راغبى السفر للعمل بالخارج.





تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من (ثلاثة مواطنين - مقيمين بمحافظة الغربية) بقيام أحد الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية.





وأسفرت تحريات فرع الإدارة بوسط الدلتا عن صحة الواقعة وقيام (عامل- مقيم بمحافظة الغربية – له معلومات جنائية)، بممارسة نشاط إجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للعمل بالخارج بقصد الاستيلاء على أموالهم زاعمًا توفير فرص عمل لهم بمهن مختلفة، وتمكن من الإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكيين بزعم تسفيرهم لإحدى الدول العربية ، وإيجاد فرصة عمل لهم بها ، وعدم وفائه بذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستولى عليه.





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية ، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.





تم اتخاذ الإجراءات القانونية.