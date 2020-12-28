شاهد.. البوستر الدعائي لمسلسل الدايرة

تعرض قناة "الحياة" مسلسل "الدايرة" للفنان أحمد صلاح حسني، بدءا من السبت المقبل، الموافق 2 يناير.





وطرحت شركة سينرجي البوستر الرسمي للمسلسل، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لعرضه قريبًا، حيث يقدم أحمد صلاح حسنى دور طبيب نفسي يعالج مشاكل الاكتئاب والعديد من أزمات والده ووالدته خلال أحداث المسلسل.