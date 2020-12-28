شفاء الأورمان تقدم فكرة للتبرع بالتقسيط لصالح مستشفى سرطان الأطفال بالصعيد





تواصل مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، تقديم أفكار جديدة للمساهمة فى فتح مجالات دعم وتبرعات من أهل الخير لصالح مرضى السرطان بالصعيد خلال رحلة تلقيهم العلاج المجانى بالمستشفى، حيث قررت فتح باب التبرعات بالتقسيط لصالح مستشفى سرطان الاطفال التخصصي الجديدة بالصعيد.

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ومن جانبه يقول محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أنه لفتح أبواب الخير للجميع أطلقت المستشفى فكرة "اعمل خير بالتقسيط"، وذلك للمساهمة فى دعم مستشفي سرطان الأطفال التخصصي بالصعيد شفاء الأورمان بتوفير سهم العلاج الكيماوي بـ 500 جنيه أوسهم العلاج الإشعاعي بـ 300 جنيه أو سهم الإقامة بـ 200 جنيه، قائلًا:- "دورنا توفير وإبتكار كل ما هو جديد لدعم جميع أبناء الشعب المصرى فى عمل الخير لصالح مرضى السرطان بالصعيد الأشد إحتياجًا للدعم والتبرعات الدائمة فى أول صرح طبي لعلاج الأورام بالأقصر لخدمة أبناء الصعيد، ودورنا فتح المجال للجميع وأن يختار كل متبرع الثواب اللى يقدر عليه".



