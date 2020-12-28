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سيارات

تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:08 م
تويوتا toyota C +
تويوتا toyota C + pod
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اشرف عطية
أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن إطلاق محدود لسيارتها الكهربائية الجديدة تويوتا toyota C + pod ببطارية صغيرة جدا و هي سيارة صغيرة ايضا بمقعدين فقط لقطع المسافات القصيرة .

تستهدف  تويوتا toyota C + pod محبي التنقل بسيارة صغيرة الحجم مثل السيدات وكذلك للمستخدمين في المجتمعات الحضرية أو الجبلية الذين يحتاجون إلى خيارات نقل آمنة وغير مقيدة وصديقة للبيئة.

 
تصميم تويوتا toyota C + pod

السيارة تويوتا toyota C + pod تأتي بجسم مدمج مقاس 2490 × 1290 × 1550 مم (الطول × العرض × الارتفاع) ، ونصف قطر دوران لا يقل عن 3.9 متر ، وتتنقل C + pod بشكل مريح في المنحنيات الحادة على الطرق الضيقة ، وتوفر أداءً ممتازًا للقدرة على المناورة في القيادة اليومية.

 
مدي سير تويوتا toyota C + pod

كما هو المعتاد وجود بطارية السيارة الكهربائية أسفل الأرضية و تأتي  تويوتا toyota C + pod بطارية ليثيوم أيون بقوة 9 كيلو وات في الساعة كما تم وضع المحرك 2.6 كيلوواط (9.2 كيلو واط كحد أقصى ، وعزم دوران 56 نيوتن متر كحد أقصى) في الجزء الخلفي من السيارة .

هيكل تويوتا toyota C + pod

جمعت السيارة  تويوتا toyota C + pod بين الهيكل الصلب وخفيف الوزن ونظام التعليق المستقل يحقق ارتفاعًا في راحة ركوب وأداء قيادة سريع ومستقر. وتأتي C + pod بمدى قيادة يصل إلى 150 كم ويمكن شحنها بسهولة من المنزل دون الحاجة لشحنها من محطات الشحن .
تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور
تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور
تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور
تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور
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