تويوتا تطلق سيارة كهربائية جديدة صغيرة الحجم .. صور

تويوتا toyota C + pod ببطارية صغيرة جدا و هي سيارة صغيرة ايضا بمقعدين فقط لقطع

أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن إطلاق محدود لسيارتها الكهربائية الجديدةببطارية صغيرة جدا و هي سيارة صغيرة ايضا بمقعدين فقط لقطع المسافات القصيرة .





تستهدف تويوتا toyota C + pod محبي التنقل بسيارة صغيرة الحجم مثل السيدات وكذلك للمستخدمين في المجتمعات الحضرية أو الجبلية الذين يحتاجون إلى خيارات نقل آمنة وغير مقيدة وصديقة للبيئة.

تويوتا toyota C + pod

السيارة تويوتا toyota C + pod

تويوتا toyota C + pod

كما هو المعتاد وجود بطارية السيارة الكهربائية أسفل الأرضية و تأتي تويوتا toyota C + pod بطارية ليثيوم أيون بقوة 9 كيلو وات في الساعة كما تم وضع المحرك 2.6 كيلوواط (9.2 كيلو واط كحد أقصى ، وعزم دوران 56 نيوتن متر كحد أقصى) في الجزء الخلفي من السيارة .







هيكل تويوتا toyota C + pod





جمعت السيارة تويوتا toyota C + pod بين الهيكل الصلب وخفيف الوزن ونظام التعليق المستقل يحقق ارتفاعًا في راحة ركوب وأداء قيادة سريع ومستقر. وتأتي C + pod بمدى قيادة يصل إلى 150 كم ويمكن شحنها بسهولة من المنزل دون الحاجة لشحنها من محطات الشحن .

تصميمتأتي بجسم مدمج مقاس 2490 × 1290 × 1550 مم (الطول × العرض × الارتفاع) ، ونصف قطر دوران لا يقل عن 3.9 متر ، وتتنقل C + pod بشكل مريح في المنحنيات الحادة على الطرق الضيقة ، وتوفر أداءً ممتازًا للقدرة على المناورة في القيادة اليومية.مدي سير