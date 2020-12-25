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سيارات

تويوتا توقف بيع لاندكروزر في الولايات المتحدة عام 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
تويوتا لاندكروزر
تويوتا لاندكروزر
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أماني نوار

أكدت بعض التقارير مؤخرا موديل تويوتا لاندكروزر الأس يو في 2021 في الولايات المتحدة سيكون الاخبر هذا العام ، وقاتل تويوتا في بيان لها " ان اسم تويوتا لاندكروزر الاسطوري منذ أكثر من 60 عام سيتوقف هذا العام في الولايات المتحدة .

ولكن اكدت تويوتا انها متمسكة بوجودها في قطاع سيارات الاس يو في الكبير ، كما انها ستواصل الكشف عن المنتجات المستقبلية الأخرى ،احتفالا بتاريخ أشهر موديل لها في العالم وهي لاندكروزر

وأشارت التقارير ، أن تويوتا ستكشف عن موديل جديد كليا للاندكروزر ولكنه أكصر حداثة وفخامة في أسواق أخرى حول العالم ، فمن المعروف ان لاندكروزر تستمد قوتها من محرك
V8مزدوج التوربو الذي طورته لكزس بقوة 268 حصان.

يذكر أن ذكرت العديد من التقارير فى اليابان ان شركة تويوتا العالمية لصناعة السيارات ستكشف النقاب عن سيارة كهربائية جديدة بحلول عام 2021،و ستغير قواعد اللعبة بالكامل على حسب قول التقارير، بسبب انها ستحل اهم مشكلتين تواجه هذه الصناعة وتقف عائق أمام التوسع فى انتشارها.

وقالت صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية إن السيارة التى ستكشف عنها تويوتا مطلع عام 2021 ستحتوى على بطارية صلبة، وهذا ما يعاكس نظيرتها من نفس النوع التى كان يتم طرحها ولكن ببطاريات ليثيوم وهى الأكثر انتشارًا.

وتضيف صحيفة "Nikkei Asia" اليابانية ان البطارية الصلبة التى توجد فى السيارة الكهربائية الجديدة من تويوتا تعد بمدى يصل إلى 500 كم في شحنة واحدة، وإعادة شحن سريع "من الصفر إلى كامل" في 10 دقائق فقط، وهذا يعتبر تغير فى قواعد اللعبة بالفعل.

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