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سيارات

ارتفاع كبير لمبيعات تويوتا موتورز في ألمانيا والصين

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:02 م
تويوتا موتورز
تويوتا موتورز
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أماني نوار
كشفت تويوتا عملاق السيارات اليابانية اليوم الجمعة ارتفاع مبيعاتها على مستوى العالم، وذلك بنسبة بلغت 1.8 % إلى 852 ألف و213 سيارة.

وأكد تويوتا موتورز أن مبيعاتها في الصين ارتفعت بنسبة 16.7 %إلى 177 ألفا و726 سيارة، كما أضافت الشركة أن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 11.8 % إلى 142 ألفا و5 77 سيارة ، بينما ارتفعت حجم  المبيعات في ألمانيا إلى 21 %. 

يذكر أن أعلنت شركة تويوتا عملاق صناعة السيارات اليابانية عن طرح إصدار رياضي جديد من تويوتا ياريس Toyota yaris في السوق الماليزية باسم GR S للمشاركة في بطولة سباقات محلية، وتتميز تويوتا ياريس Toyota yaris GR S بتحديثات ميكانيكية وجمالية متعددة.

تأتي تويوتا ياريس Toyota yaris GR S بفتيس اوتوماتيك CVT جديد بـ 10 سرعات ليستبدل ناقل الـ CVT الحالي بـ 7 سرعات، كما أضافت تويوتا جنوط جديدة 17 بوصة .

حصلت تويوتا ياريس Toyota yaris GR S على تحديثات لنظام التعليق لزيادة الثبات، مع تأكيد تويوتا على تحسن استجابة المحرك القياسي 4 سلندر سعة 1500 سي سي والذي يستمر بقوة 105 حصان وعزم 140 نيوتن متر.

تأتي تويوتا ياريس Toyota yaris GR S عالية الأداء بمحرك 3 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 257 حصان وسرعة قصوى 230 كيلو متر في الساعة.
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