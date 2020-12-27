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سيارات

الكشف عن تصميم تخيلي لـ تويوتا برادو 2023 .. صور

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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أماني نوار
في صورة تخيلية ظهرت تويوتا برادو الجيل القادم ، في أول تصميم يعكس نظرة لما قد تبدو عليه عند وصولها ، ووفقا لما نشرته مجلة  Best car web ، اليابانية الشهيرة .

ظهرت تويوتا برادو 2023 بتصميم خيالي قبل تدشينها ، ذات مصابيح نحيلة وزوايا حادة ، بالإضافة إلى مظهر رشيق ، ولكن حافظت على اللمسات الكلاسيكية التي تشتهر بها سيارة برادو .

وأكدت المجلة أن تويوتا تنوي الكشف عن الشكل الجديد في صيف أو شتاء 2022 ، ولكنها ستصل الأسواق في 2023. 

ولكن حتى الآن لا يوجد أي معلومات تدل على وجود نسخة هايبرد ضمن خيارات محركاته .

وفي هذا السياق كشفت تقارير يابانية عن تخطيط تويوتا لطرح كراون suv  في 2022 ، حيث ظهر تصميم تخيلي للسيارة في مجلة  best car.

وتعتبر تويوتا كراون أقدم موديل في مجال العلامة اليابانية، وبدأ إنتاجها في 1955 ، ومضى عليها 15 جيلا، وانطلق الجيل الحالي في 2018، وذلك قبل حصوله على تعديلات محدودة مؤخرا بشاشة معلومات ترفيهية أكبر حجما، وذلك ضمن تحديثات أخرى.

ولكن أشارت التقارير اليابانية الأخيرة إلى أن كراون suv ، ستكون مبنية على موديل هايلاندر مع استخدام نفس منصة TNGA-K.

ولا يمكننا التيقن  حتى الان من صحة هذه المعلومات للوقت الحالي، وخاصة أن موديل كراون يظل اسما بالغ الأهمية في تاريخ تويوتا.

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