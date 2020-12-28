أبرزها التخسيس وتقوية المناعة.. فوئد مهمة لتناول الزبادي يوميا

الزبادي من اكثر الأطعمة التي تحتوى على نسبة كالسيوم عالية وسعرات حرارية منخفضة.





ووفقًا لما ذكره موقع " timesofindia " من الجيد إضافة الزبادي إلى نظامك الغذائي اليومي لأنه يحافظ على كثافة العظام ويقويها بالنسبة لكبار السن المعرضين لخطر الإصابة بهشاشة العظام، فإن تناول كوب من الزبادي يوميًا بعد الغداء يعد خيارًا صحيًا.





يساعد على إنقاص الوزن:

أثبتت دراسة حديثة أجريت على الأشخاص الذين يستهلكون الزبادي أنه إذا استبدلت وجبة خفيفة غير صحية في يوم واحد بالزبادي ، فسوف يساعدك ذلك على تقليل السعرات الحرارية و يساعد هذا أيضًا على حرق دهون البطن.





انتعاش أسرع بعد التمرين:

من بين جميع أنواع الزبادي ، يعتبر الزبادي اليوناني الأكثر صحة. يحتوي على نسبة مثالية من البروتين والكربوهيدرات وهو وجبة خفيفة رائعة بعد التمرين.

إذا كان لديك وعاء من الزبادي اليوناني في غضون 60 دقيقة من التمرين ، فإنه يطلق الأحماض الأمينية التي تساعد في إصلاح العضلات.. نصيحة: تناول كوبًا من الماء مع الزبادي الذي يحسن امتصاص الأمعاء للماء - وبالتالي يعزز ترطيب جسمك.





يتحكم في ضغط الدم:

الملح هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع ضغط الدم وإذا لم يتم رصد ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى، ويساعد البوتاسيوم الموجود في الزبادي على التخلص من الصوديوم الزائد من أجسامنافي، الواقع أشارت دراسة حديثة إلى أن منتجات الألبان قليلة الدسم ساعدتهم على تجنب مشاكل ضغط الدم.





يبني مناعة:

تعمل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على بناء مناعتك وتقليل فرص الإصابة بأمراض مختلفة. ثبت منذ فترة طويلة أن البروبيوتيك يعمل على تعزيز صحة الأمعاء، و يحتوي الزبادي أيضًا على الزنك والمعادن الأخرى الضرورية للغاية للصحة الجيدة.





يمنع عدوى الخميرة:

يرتبط تناول الزبادي بشكل مباشر بتقليل عدوى الخميرة. لذلك إذا كنت معرضًا لمثل هذه العدوى ، فمن الأفضل أن تزيدها في نظامك الغذائي.

قد لا يكون الزبادي مناسبًا للجميع في حين أن فوائد الزبادي كثيرة ، إلا أنها قد لا تكون مفيدة للجميع، أولئك الذين يعانون من نوع ما من حساسية الحليب أو الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز ، يجب توخي الحذر قبل تناوله لأنه قد يؤدي إلى آثار خطيرة.

بالنسبة للمبتدئين ، يعاني المرء من عدم تحمل اللاكتوز عندما لا يحتوي الجسم على اللاكتاز ، وهو إنزيم أساسي ضروري لتفكيك اللاكتوز ويمكن أن يؤدي إلى الإسهال وحتى آلام في البطن.





ومع ذلك ، هناك بعض الحالات التي قد يتمكن فيها الأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز من تناول الزبادي، ومع ذلك ، يجب أن تكون طريقة التجربة والخطأ لتعرف.



