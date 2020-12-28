محافظ البحر الأحمر يشهد نقل 24 أسرة وتسليمهم شقق "بديل العشوائيات"

حرص محافظ البحر الأحمر ، اللواء عمرو حنفي، اليوم الإثنين، على تسليم وحدات المرحلة الثانية لبديل العشوائيات بمدينة الغردقة، عبارة عن 24 وحدة سكنية ما بين شقة ومنزل، تسلمها المستحقين من أصحاب المنازل ذات الخطورة الداهمة بمنطقتي "جبل العفش ومجاهد"، بمنطقة الروضة بالغردقة التي قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، موضحًا أن الشقة مساحتها 90 مترا، والمنزل مساحته 150 مترًا، جميعها كاملة التشطيب، ويتسلمها المواطن بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).





وكشف المحافظ أن إجمالي الأسر التي تم نقلها على مرحلتين إلى بديل العشوائيات بالروضة بمدينة الغردقة 96 أسرة من المستحقين، مشددًا على سرعة الانتهاء من نقل باقي الأسر المستحقين.





وأوضح المحافظ أنه وجه بتوفير سيارات من مجلس مدينة الغردقة لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بحي الروضة، لافتًا إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين اللذين استلموا بديل العشوائيات، مشددًا على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.





وسادت فرحة كبيرة بين الأهالي، حيث وجهوا الشكر لرئيس الجمهورية وسط هتافات "تحيا مصر.. بنحبك يا سيسي"، كما وجّهوا الشكر للمحافظ على حرصه على التواجد مع المواطنين لتسليمهم الوحدات بنفسه.





بدوره استمع محافظ البحر الأحمر إلى مطالب الأهالي، مؤكدًا أنه متواجد بالمحافظة لحل جميع المشاكل وخدمة الأهالي، موضحًا أنه سيتم دراسة مختلف مطالب المواطنين، كما سيتم توفير خط مواصلات ونقطة أمنية بالمنطقة لخدمة الأهالى، كما قام المحافظ بتوزيع 97 بطانية و30 كرتونة مواد غذائية على أبناء المدينة، مقدمة من جمعية الأورمان.





وفي ذات السياق أكد اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أن ملف تطوير العشوائيات يحظى باهتمام كبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويتابعه بنفسه، وهناك تكليفات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باقتحام ملف العشوائيات لتوفير مساكن بديلة متحضرة تليق بالمواطنين، لافتًا إلى أن الدولة حققت نجاحًا كبيرًا في هذا الملف، حيث تمكنت من توفير أماكن كثيرة راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري، بدلًا من المناطق التي تمثل خطورة شديدة على المواطنين.





واستهدف مشروع بديل العشوائيات بالغردقة بناء 250 منزلا ملحقًا به حوش بمساحة 150 مترا و600 شقة سكنية بمساحة 90 مترًا كمساكن بديلة للمساكن غير الآمنة.



