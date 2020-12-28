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محافظات

لا تهاون في الغرامة.. محافظ بني سويف يحذر من عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 03:49 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد عبدالحليم
كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف رؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء والتي جاءت للتشديد على تنفيذ  قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، وتضمنت إلغاء الاحتفالات بمناسبة رأس السنة، واتخاذ إجراءات الغلق حيال أي منشأة تقوم بتنظيم أي احتفالية، بالإضافة إلى منع سرادقات الأفراح والعزاء وأي تجمعات، مع وقف أية فعاليات أو احتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة، والغلق الكامل لدور المناسبات، والتشديد الكامل على الالتزام بأعداد محددة في الأفراح، و أن تكون في الأماكن المفتوحة فقط.

وشدد محافظ بني سويف على أنه لا تهاون في تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بتفعيل الغرامة الفورية على المخالفين للإجراءات الاحترازية للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وذلك بداية من يوم الأحد القادم 3 يناير 2021، حيث ستحصل غرامة فورية قيمتها 50 جنيهًا، من الأفراد الذين لا يُطبقون الإجراءات الاحترازية، ولا يرتدون الكمامة ، وذلك لحث المواطنين على الالتزام وحماية أنفسهم وذويهم ومجتمعهم من تداعيات عدوى فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على اتخاذ ما يلزم من إجراءات تضمن تنفيذ تكليفات رئاسة مجلس الوزراء بشأن ما تم الاتفاق عليه من قرارات خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، خاصة فيما يتعلق بمخالفات المطاعم والكافيهات لنسبة  50% ،وتطبيق الغرامة المقررة فورا في حالة المخالفة ، وأنه في حال تكرار المخالفة، يتم مضاعفة مدة الإغلاق، هذا إلى جانب التعامل القانوني  مع دور المناسبات التي يثبت مخالفتها .

وأشار محافظ بني سويف إلى أن غرفة الأزمات تعمل على مدار الساعة لمتابعة المستجدات وأنها على تواصل دائم بالغرف المركزية التابعة للحكومة ،وأنه تم الإعلان عن خطوط  ساخنة بشأن الاستفسار أو الإبلاغ فيما يتعلق بفيروس كورونا أو فيما يتعلق بالإبلاغ عن مخالفات لقرارات الحكومة بشأن مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، مؤكدا على مواصلة المتابعة الميدانية  والتأكيد على الالتزام بكل الإجراءات ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة تداعيات الفيروس.
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