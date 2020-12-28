فرج عامر: مشروع التجلي الأعظم بمثابة محرك عجلة السياحة الدينية بمصر

أشاد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يتعلق بالبدء في مشروع "التجلي الأعظم" بسيناء.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع على المخطط التنفيذي لمشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وسانت كاترين، ووجه بالعمل على تحقيق التناغم بين التصميمات الهندسية لمنشآت المشروع مع طبيعة وسمة المكان، مع توفير كافة الخدمات والمرافق والبنية الأساسية على أعلى مستوى لتقديم أفضل الخدمات للزائرين، ولتكون تلك البقعة المقدسة بمثابة قيمة مضافة للإرث السياحي الديني في مصر.





وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، فى بيان صحفى، إلى أن تلك التوجيهات تعتبر دافعا قويا لعجلة السياحة الدينية في مصر، حيث إن المشروع سوف يهدف لتنمية المدينة ومحيطها مع الحفاظ على الطابع البيئي والبصري للطبيعة البكر، كما أنه سيكون عامل جذب لعدد هائل من الزوار فى محيط مدينة سانت كاترين.





وفي السياق ذاته، أشاد عضو مجلس النواب، بالمقترح الذي أطلقته وزارة الإسكان بتدشين موقع إلكتروني باللغات المختلفة، لاستقبال آراء ومقترحات التطوير، من مختلف البلدان فى العالم، من أجل المشاركة بأفكار ومقترحات فى تطوير هذا المكان الفريد من نوعه، والذى تجلى فيه المولى عز وجل.





واختتم عضو مجلس النواب بيانه بأن تلك الخطوة التي إتخذا السيد الرئيس بالتعاون مع الحكومة سوف تعيد الحياة مرة أخرى إلى السياحة الدينية لمصر بشكل عام ولمنطقة سيناء بشكل خاص ، مما سيعود بالنفع على الدولة المصرية من كافة الاتجاهات سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.



