لابا كودجو بديل مصطفى محمد في الزمالك

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك أن لجنة الكرة بالنادي تدرس حاليا الدخول في مفاوضات مع التوجولى لابا كودجو مهاجم العين الإماراتى، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية التى تنطلق فى يناير المقبل.





وتدرس إدارة الكرة بالقلعة البيضاء دعم خط هجوم الفريق بمهاجم أجنبى سوبر، تمهيدا لرحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق للاحتراف الأوروبى.





يأتي هذا بعد المحاولات والضغوط التى يبذلها اللاعب على إدارة النادى للموافقة على احترافه خلال الفترة الحالية.





وأكد المصدر أن صفقة لابا كودجو سوف تكلف خزينة الزمالك مبلغا كبيرا إلا أن إدارة النادى ترغب فى أن يكون الصفقة المقبلة للفريق قادرة على تعويض غياب مصطفى محمد، ولكسب ثقة الجماهير من خلال التعاقد مع مهاجم معروف.





كما دخل أيضا الزامبى والتر بواليا مهاجم الجونة والذى يقدم مستوى مميزًا مع فريق الجونة للموسم الثانى على التوالي، ضمن اهتمامات لجنة الكرة بنادي الزمالك.



