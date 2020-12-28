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إحنا مش في فترة تعليم .. أستاذ طب أطفال يحذر أولياء الأمور من الحضانات والمدارس

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 04:36 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قال الدكتور محمد نبيل طه ، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة ، تعليقا على ظاهرة انتشار الموجة الثانية من وباء فيروس كورونا بشكل كبير بين الأطفال، إن المرحلة الحالية شديدة الخطورة وتشهد معدل انتشار مرتفع جدا لفيروس كورونا، وكان من الملاحظ في الموجة الثانية إصابة عدد كبير من الأطفال.

وأكد الدكتور محمد نبيل طه ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع على فضائية " دي إم سي"، أن فيروس كورونا يصيب جميع الأعمار، وحتى حديثي الولادة، وليس له سن محدد، لافتا إلى أنه من ضمن الحالات التي عالجها طفلة كان عمرها شهرين فقط، معقبا: " كورونا لا تنتقل من الحوامل لأطفالهم".

وحذر أولياء الأمور من ذهاب أطفالهم للحضانات والمدارس، خلال تلك الفترة، مضيفا: أحنا مش في فترة تعليم ومتوديش ولادكم حضانات " .

في سياق أخر ، أكد المسؤول عن اختبارات فيروس كورونا في البيت الأبيض، بريت جيروير، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تجعل مرض «كوفيد - 19» أكثر قابلية للانتقال من شخص إلى آخر، قد لا تتطابق مع اللقاحات التي يتم طرحها بالفعل.

ونقلت صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» عن المسؤول البارز في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي قوله لبرنامج "فوكس نيوز صنداي": إنه "ليس لدينا دليل يشير إلى أن اللقاح لن يكون فعالًا، ولا نعتقد ذلك".

وأضاف جبروير: "بعبارة أخرى، نعتقد بالفعل أن اللقاح سيكون فعالًا ضد هذا النوع (السلالة)".

وقال المسؤول الأمريكي البارز إن الولايات ستحدد في نهاية الأمر من سيكون التالي في طابور المنتظرين للحصول على اللقاح، بعد العاملين في قطاع الرعاية الصحية والمقيمين في دور رعاية المسنين.
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