وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلس النواب والشيوخ بالعام الجديد: مستمرون فى دحر فلول الشر

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للدكتور على عبدالعال "رئيس مجلس النواب" بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد.





جاء بها:

بمناسبة إشراقة العام الميلادي الجديد 2021 يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لسيادتكم والسادة معاونيكم ولجميع السادة أعضاء المجلس الموقر بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأماني بدوام التوفيق والسداد.





ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة ونستقى منها الأمل والرجاء ونسعى للمزيد من التكاتف والترابط مع مؤسستنا التشريعية الغراء من أجل دفع مسيرتنا الوطنية نحو التقدم والرخاء.





حفظ الله مصر وأيدها بنصره.. وجعل نصرته لمسيرته غالية وإرادتها للأخذ بزمام الرقى والرفعة نافذة وفاعلة .. إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير.





وكل عـــام وأنتم بخـــير.





كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق "رئيس مجلس الشيوخ" .





جاء بها :

يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة حلول العام الميلادى الجديد راجيًا من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد فى مسيرة سيادتكم البناءة.





إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التى نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالًا للجهود المضنية فى مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن فى دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات.

حفظ الله مصـــر الكنـانة ورعـــى رجالـــها وأبطالـــها .. وكلل بالنجــاح خُطاكم .. إنه نعم المولى ونعم النصير.





وكل عـــام وسيـادتكم بخـــير.



