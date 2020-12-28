12 مليون جنيه قروضا لمشروعات شباب توفر 1460 فرصة عمل في الدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم الاستفادة من قروض مشروعات شباب الخريجين بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لابناء الدقهلية لتوفير حياة كريمة لهم، وذلك من خلال تطبيق أفكار ومقترحات جديدة لتوسيع قاعدة الاستفادة لدى الشباب وراغبى العمل الحر، مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث إلا بتضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية وفى مقدمتها الوحدات المحلية مع إدارة الجهاز بديوان عام المحافظة.





جاء ذلك خلال رئاسة محافظ الدقهلية لاجتماع مجلس ادارة جهاز شباب الخريجين بالمحافظة وذلك بحضور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، و اللواء عبد القادر النورى وكيل اول الوزارة السكرتير العام ، وزينب الامشاطى مدير عام الجهاز ،ومسئولى قطاعات الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى والقوى العاملة والتربية والتعليم، مديرى الشئون المالية والادارية والحسابات والشئون القانونية والمتابعة .





وتناول الاجتماع استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لاعمال الجهاز خلال الفترة الماضية، حيث بلغ اجمالى ماتم صرفه من قروض خلال 2019/2020 ما يزيد عل 12 مليون جنيه اقيمت بها 644 مشروعا اتاحت 1460 فرصة عمل استفاد منها 730 شاب منهم 323 من الذكور و407 من الإناث .



ووجه محافظ الدقهلية لمديرة عام الجهاز بضرورة المتابعة المستمرة للمشروعات الحاصلة على القروض ومدى جديتها وضرورة انتظام أصحابها فى السداد حرصا على توفير التمويل لمشروعات أخرى .



وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة توسيع قاعدة استفادة الشباب من قروض الجهاز وتنويع المشروعات لتناسب احتياجات السوق من المنتجات والسلع وتخلق فرص عمل جديدة، كما أكد على أهمية تيسير إجراءات الحصول على القروض دون إخلال بالشروط والمساعدة في تسويق منتجات المشروعات.



كما أكد المحافظ على ضرورة نشر الوعي بين الشباب بجدوى المشروعات الخاصة والعمل الحر من خلال كافة الوسائل بما يساهم فى الإقبال على القروض .