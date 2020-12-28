قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الميلادي الجديد

هنأ المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد ٢٠٢١م.





قال المستشار سامح سيد المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة إن برقية التهنئة تضمنت دعوات للمولي عز وجل أن يجعل العام الجديد عام خير وبركة على الرئيس السيسي وعلى مصرنا الحبيبة عام تنمية ورخاء وازدهار على الشعب المصري العظيم محققا فيه الرفعة والتقدم في شتى المجالات في ظل وحدة الشعب والمحبة الدائمة بين جميع المصريين مسلمين وأقباط.





وتابع: "كما تضمنت أن يحفظ الله مصرنا والعالم أجمع من شر الوباء والأمراض ويعم العالم السلام والأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.