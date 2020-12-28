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رياضة

دقيقة حداد على روح أحمد البكري قبل انطلاق مباراة الزمالك وسموحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:03 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
وقف لاعبو الزمالك وسموحة، دقيقة حداد، على روح المستشار أحمد البكري، رئيس نادي القلعة البيضاء السابق قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري.

يذكر أن أحمد البكري توفاه الله متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثالثة للدوري العام. 

وشهد التشكيل تواجد فرجاني ساسي على دكة البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل


خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - حازم إمام


خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما"- محمد أوناجم - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: حميد أحداد 


ويجلس على دكة البدلاء كل من محمد عواد، إسلام جابر، حسام عبدالمجيد، حمزة المثلوثي، عمر السعيد، محمود عبدالرازق "شيكابالا"، فرجاني ساسي، أحمد سيد زيزو وحسين فيصل.

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