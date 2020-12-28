دقيقة حداد على روح أحمد البكري قبل انطلاق مباراة الزمالك وسموحة

وقف لاعبو الزمالك وسموحة، دقيقة حداد، على روح المستشار أحمد البكري، رئيس نادي القلعة البيضاء السابق قبل انطلاق المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري.





يذكر أن أحمد البكري توفاه الله متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.





كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو عن التشكيل الرسمي للفريق استعدادا لمواجهة سموحة المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، على استاد الجيش ببرج العرب، بالجولة الثالثة للدوري العام.