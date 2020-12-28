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وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:20 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قالت الدكتورة  هالة زايد وزيرة الصحة، إن  وباء كورونا عالمي واعداد الاصابات التي يتم تسجيلها في كل الدول لا تعكس 100%  من واقع أعداد الإصابات على الأرض.

 وأضافت هالة زايد في حوارها على قناة العربية :"  كثير من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تظهر عليها أعراض وبالتالي لا يتم تسجيلها كحالة مصابة بفيروس كورونا وهذا في كافة انحاء العالم  وليس مصر فقط".

وتابعت هالة زايد:"  الوباء يعلن عن نفسه ولا تستطيع دولة إخفاء اعداد الإصابات والوفيات"، مضيفة:"  أعلنا في شهر اكتوبر الماضي عن الوضع العالمي للوباء و تحدثت بأن شهري ديسمبر ويناير من كل عام وفي الظروف الطبيعية تزداد معدلات الإصابة بالامراض التنفسية وحالات الوفاة".

وتابعت هالة زايد:"  كان هناك توقع بان شهري ديسمبر ويناير سوف يشهدان ارتفاع في معدل الاصابات بكورونا".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، عن خروج  553 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 110015 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1226 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
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