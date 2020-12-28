محافظ أسيوط يفتتح مركز التدريب والمعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم الاثنين، مركز التدريب والمعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بحي شرق أسيوط وذلك بعد تطويره وإعادة استخدامه مرة أخرى ليتبع توجيه المجال الصناعي بمديرية التربية والتعليم.





جاء ذلك بحضور محمد عبدالمحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومحمد إبراهيم وكيل المديرية وعبدالناصر حامد مدير عام التعليم العام ومحمود معوض مدير عام إدارة أسيوط التعليمية وهويدا الطماوي نقيب المعلمين بأسيوط ولفيف من قيادات وموجهي مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.





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وبدأ الافتتاح بالسلام الوطني ثم عرض لبعض الفقرات الفنية والغنائية لبعض الطلاب ثم قام المحافظ بإزاحة الستار وافتتاح مركز التدريب والمعرض الدائم لمنتجات طلاب المدارس وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة.





كما تفقد المحافظ ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتي يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم ثم تفقد أعمال التطوير بمدرسة طه حنفي المليجي من دهانات وأشجار وعمل مشتل للأشجار بالمدرسة.





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