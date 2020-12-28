ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الأنبا مقار يترأس جلسة المجلس الإكليريكي بكنيسة السيدة العذراء بالعاشر من رمضان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 05:54 م
نيافة الأنبا مقار
نيافة الأنبا مقار أسقف الشرقية وكنائس العاشر من رمضان
Advertisements
سامح سلام
ترأس نيافة الانبا مقار اسقف الشرقية ومدينة العاشر، اليوم الاثنين، جلسة المجلس الإكليريكي الفرعي، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمدينة العاشر من رمضان.

وقال القس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن المجلس ناقش مع أعضاء اللجنة بعض الملفات المطروحة للأحوال الشخصية.

أقرأ أيضا .. 


وأجرى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إعادة هيكلة للمجلس الإكليريكى، وتقسيمه إلى 6 مجالس فرعية فى الداخل والخارج، وضم كل مجلس «محاميا وطبيبة وكاهنين»، برئاسة أسقف، لنظر حالات الطلاق والزواج الثانى، كما أدخل درجات الاستئناف على قرارات المجالس الإكليريكية الفرعية.

من ناحية أخرى، أعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى اعتذاره عن استقبال اى زائرين خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة أنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيدة دميانة بالبرارى عن عدم استقبال الزائرين والرحلات وذلك حتى إشعار آخر. 
وتابع البيان ، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

وألقى نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لقطاع كنائس شرق السكة الحديد  بالقاهرة، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ( ON - dmc - الحياة - cbc ) ، وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية.

وتناول نيافة الأنبا مارتيروس في إنجيل قداس الأحد الثالث من شهر كيهك الذي يتحدث عن زيارة السيدة العذراء مريم للقديسة أليصابات بعد أن أعلمها الملاك جبرائيل أن أليصابات حبلى بابنٍ في شيخوختها. 

يذكر أن أناجيل قداسات آحاد شهر كيهك الأربعة مأخوذة من الأصحاح الأول من إنجيل لوقا، حيث قسمت الكنيسة هذا الأصحاح إلى أربعة أجزاء ووضعت كل جزء في فصل إنجيل قداسات آحاد كيهك. 

فيما أكد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية أنه سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد في السادس من يناير المقبل بدير القديس العظيم الأنبا بيشوى بوادى النطرون، كما حدث في عيد القيامة الماضى، نظرا للظروف الراهنة الخاصة بانتشار فيروس كورونا. 

وقال قداسة البابا تواضروس الثاني - في تصريح له - إنه سيتم بث قداس عيد الميلاد المجيد عبر القنوات الفضائية المصرية والقبطية، وأنه سيتم بث رسالة رعوية روحية لجميع أبناء المهجر في الخارج.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأنبا بموا يتمم طقس إقامة 5 مكرسات للخدمة بإيبارشية السويس

مطران المنيا للأقباط الكاثوليك يزور كنيسة «أم المعونة الدائمة» بسمالوط

وفد من 8 دول.. البابا تواضروس يستقبل مجموعة من طلاب كلية القادة والأركان

بسبب كورونا .. دير الشهيدة دميانة ببراي بلقاس يعتذر عن عدم استقبال الزائرين

ترشيحاتنا

تسريبات خيمة القذافي.. الكويت تصدر حكمها على مبارك الدويلة

مختل عقليا يهاجم المارة بالسكين ويصيب 5 أشخاص بشبين القناطر

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الزمالك يتقدم بهدفين على سموحة في الشوط الأول.. فيديو

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

شوبير: انتخابات اتحاد الكرة في يناير وأبو ريدة سيعود بمجلسه

Advertisements

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

وزيرة الصحة: القاهرة والجيزة والإسكندرية الأعلى إصابة بكورونا .. فيديو

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

الصحة تكشف موعد زيادة الإصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.. فيديو

صن داونز يخدع الأهلي.. كواليس فشل صفقة سيرينو «خاص»

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ هنا شيحة أثارت الجدل حولها

البداية فى الشعب الهوائية .. علامات في العين تشير إلى الإصابة بـ سرطان الرئة

أهداف سهلة .. الفئات الأكثر عرضة لـ سلاسة كورونا الجديدة