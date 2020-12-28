اتجاه لتأجيل مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون بسبب تفشي فيروس كورونا





وبحسب بول جويس الصحفي في صحيفة "صن" البريطانية، فإن إقامة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون المقررة اليوم، في محل شك، بسبب تفشي فيروس كورونا في السيتيزينز.





وأشار إلى اكتشاف 5 حالات إصابة في فريق مانشستر سيتي قبل انطلاق مباراة اليوم.





وكان نادي مانشستر سيتي قد أعلن عن إصابة لاعبيه جابريال خيسوس وكايل والكر بفيروس كورونا.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة من مساء اليوم.

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن هناك اتجاها لتأجيل مباراة فريقي مانشستر سيتي وإيفرتون في الجولة السادسة عشر من البريميرليج، بسبب تفشي فيروس كورونا.