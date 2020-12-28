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أخبار البلد

السيسي: المشروعات القومية ترسخ الواقع الجديد للدولة المصرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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محمد عبد المنعم
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقال السفير بسام راضي ،المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الإنشائي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، وفي مقدمتها مقر القيادة الاستراتيجية، ومدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، ومدينة الخيول العالمية "مرابط مصر"، والمحطة المركزية للحافلات، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب والنصب التذكاري.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية الأخرى، خاصةً مدينة الجلالة، وتطوير ميناء العريش، فضلًا عن شبكة الطرق والمحاور في محيط محافظة القاهرة، بما فيها المراحل النهائية لتطوير الطرق والمحاور بمنطقة شرق القاهرة بأحيائها المختلفة، والتي ستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تحقيق أكبر قدر من السيولة المرورية وتوفير الطاقة، وخفض نسبة التلوث، والحد من حوادث الطرق.

ووجه الرئيس بمواصلة العمل بكافة المشروعات القومية وفق مبادئ الكفاءة الفنية، والتكلفة الاقتصادية، وسرعة معدلات الإنجاز، الأمر الذي يرسخ الواقع الجديد الذي يتبلور للدولة المصرية من كافة الجوانب على نحو عملي وواقعي ملموس لدى الجميع حاليًا ومستقبلًا.
السيسي: المشروعات القومية ترسخ الواقع الجديد للدولة المصرية
السيسي: المشروعات القومية ترسخ الواقع الجديد للدولة المصرية
السيسي: المشروعات القومية ترسخ الواقع الجديد للدولة المصرية
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