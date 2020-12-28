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محافظات

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:14 م
حملات للتصدي لظاهرة
حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بمختلف أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة لإعادة المظهر الحضاري للشوارع في نطاق الحى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والحد من المخالفات بكافة أشكالها بشوارع المحافظة.


وشن مدير ادارة إشغال الطريق والاعلانات ويرافقه معاوني إشغال الطريق حملة لمطاردة فريزة القمامة بعزبة فرعون وتم من خلال الحملة التحفظ على الجواني المستخدمة في عمليات الفرز.

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واستمرارًا لحملات حي شرق برئاسة محارب هيلع، نفذَ حي شرق من خلال إدارة الرصد البيئي وادارة النظافة وإدارة اشغال الطريق بالتنسيق مع إدارة الرقابة والرصد البيئي بالمحافظة، حملة على عدد من مراكز تواجد "النباشين" بنطاق الحي، أسفرت عن التحفظ على 10 جوينات وعدد من المخالفات الآخرى، فضلًا عن مطاردة القائمين على المخالفة والتسبب في بعثرة القمامة بشوارع الحي وتشويه الشكل الحضاري والحد من تواجدهم.


كما ضبطت الحملة ما يقرب من 30 حالة إشغال وتم إيداعها بوحدة التحفظ في شرطة المرافق، وتفقدت عدد من المقاهي والكافتريات والمطاعم والتنبيه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية ورفع كفاءة النظافة وتوفير صناديق قمامة مغلقة والتخلص الآمن من النفايات.


في سياق متصل، قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة اليوم حملة مكبرة لضبط الأسواق، وردع المخالفين، بنطاق حي غرب، بحضور المهندسة سحر شعبان رئيس الحى.


وتضمنت الحملة القيام بالتفتيش على عدد من المنشآت التجارية المتواجدة بنطاق الحى، حيث تم إغلاق وتشميع مسمط بمنطقة القبارى لعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، وتم التحفظ على ١٤ كيلو لحوم فاسدة غير صالحة للإستخدام الآدمى لإعدامها، وتم اخذ بعض العينات الغذائية بالمسمط لفحصها والتأكد سلامتها ، كما تم التحفظ على ادوات طهى غير صالحة للإستخدام حفاظا على المواطنين.


كما توجهت الحملة إلى شارع القفال حيث تم إغلاق وتشميع "جزارة ومشويات" بعد التحفظ على ٢٠ كيلو من اللحوم (فراخ مطهية_ لحوم) مجهولة المصدر، وبدون تاريخ صلاحية، وذبح خارج المجازر، وتم تحرير محضر بذلك.


كما تم إغلاق وتشميع سنتر مكون من ٧ طوابق وبه حضانة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ويدار بدون ترخيص، ورفع الإشغالات والتحفظ على عدد من المضبوطات التي تشغل حرم الطريق العام .


شارك في الحملة الجهات المختصة المتمثلة فى(الطب البيطرى ، مديرية الصحة، مديرية التموين، الإدارة العامة للرصد البيئى بالمحافظة، ومديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى).

لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة
لمتابعة الإجراءات الاحترازية.. أحياء الإسكندرية تشن حملات للتصدي لظاهرة النباشين والفريزة
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