تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر

تحتل شركة تويوتا اليابانية مكانة كبيرة في سوق السيارات المصري، بسبب عشق المصريين لطرازاتها المختلفة على مر العصور، وأعلنت الشركة مؤخرا العديد من موديلات عام 2021، ومن بينها السيارة طراز فورتشنر.





وتم طرح سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2021 بفئتين، الفئة الأولى هي 2WD، والفئة الثانية 4WD في السوق المحلية.





وتستمد الفئة الأولى2 WD قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، ليولد قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.





وتعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.4 ثانية.

ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





أما الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر وهى 4WD تستمد قوتها من محركين ، أولهما محرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، لتعطى قوة 234 حصان، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، والآخر مثل الفئة الأولى.





تعتمد تلك النسخة على منظومة الجر الكلي بما يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 9.4 ثانية.

ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





كما يوجد عدد من العوامل القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية.





وزودت بجنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، ونظام صوتي ذكي مكون من 6 سماعات.

أما عن أسعار السيارة تويوتا فورتشنر في السوق المصري المحلى الن ، فهي تأتى كالتالي:





- أوتماتيك / 2X4 2021 بسعة محرك 2700 CC وبسعر 749,900 جنيه .

- أوتوماتيك / 4X4 2021بسعة محرك 2700 CC وبسعر 809,900 جنيه .

- أوتوماتيك / 4X4 2021 بسعة محرك 4000 CC وبسعر 914,900 جنيه .



