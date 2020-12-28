ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 08:01 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف
تحتل شركة تويوتا اليابانية مكانة كبيرة في سوق السيارات المصري، بسبب عشق المصريين لطرازاتها المختلفة على مر العصور، وأعلنت الشركة مؤخرا العديد من موديلات عام 2021، ومن بينها السيارة طراز فورتشنر.

وتم طرح سيارات تويوتا فورتشنر موديل 2021 بفئتين، الفئة الأولى هي 2WD، والفئة الثانية 4WD في السوق المحلية.

وتستمد الفئة الأولى2  WD قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2700 سي سي، ليولد قوة 163 حصان ، وعزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.

وتعتمد السيارة على منظومة الجر الخلفي، التي يمكنها التسارع من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، في غضون 12.4 ثانية.
ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 10.5 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما الفئة الثانية من تويوتا فورتشنر وهى 4WD تستمد قوتها من محركين ، أولهما محرك سداسي السرعات سعة 4000 سي سي، لتعطى قوة 234 حصان، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك، والآخر مثل الفئة الأولى.

تعتمد تلك النسخة على منظومة الجر الكلي بما يمكنها التسارع من وضع السكون حتى 100 كم / ساعة، في غضون 9.4 ثانية.
ويبلغ متوسط استهلاك تلك الفئة من الوقود نحو 12 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

كما يوجد عدد من العوامل القياسية ووسائل الأمن والسلامة ومنها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، وتوزيع إلكتروني EBD  وبرنامج التوازن الإلكترونيESP، ونظام مساعدة صعود المرتفعات HAC، وحساسات ركن أمامية وخلفية.

وزودت بجنوط رياضية 18 بوصة، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وشاشة وسائط 7 بوصة، ونظام صوتي ذكي مكون من 6 سماعات.
أما عن أسعار السيارة تويوتا فورتشنر في السوق المصري المحلى الن ، فهي تأتى كالتالي:

- أوتماتيك / 2X4 2021 بسعة محرك 2700 CC وبسعر 749,900 جنيه .
- أوتوماتيك /  4X4 2021بسعة محرك 2700 CC وبسعر 809,900 جنيه .
- أوتوماتيك / 4X4 2021 بسعة محرك 4000 CC وبسعر 914,900 جنيه .

تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر
تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر
تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر
تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر
تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر
تعرف على سعر ومواصفات تويوتا فورتشنر 2021 في مصر
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مقارنة بين تويوتا كورولا و رينو ميجان 2021 بالسعر والمواصفات.. صور

أسعار ومواصفات السيارة سيات إبيزا 2020/ 2021 في مصر

مواصفات وأسعار فولكس فاجن باسات 2021.. صور

بالسعر والمواصفات .. الوحش الياباني تويوتا فورتشنر 2021

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

مقارنة بين وحوش السيارات الصينية.. بريليانس V6 وإم جي RX5 لموديلات 2021 | صور

ترشيحاتنا

اليانسون يعالج 27 مرضا ومشكلة صحية

بعد إصابته بـ كورونا .. كريم فهمي يوجه رسالة مؤثرة إلى جمهوره

بعد 3 أشهر من ارتدائه .. فنانة شابة تفاجئ الجميع بخلع الحجاب

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

رسميا.. تصعيد مدرب 99 لجهاز فريق الإسماعيلي الأول

هاشتاج حسين فيصل يشعل تويتر بعد تألقه مع الزمالك أمام سموحة اليوم

Advertisements

صحفي يفضح رئيس أمريكا المنتخب.. للمرة الثانية بايدن يدلي بمعلومات كاذبة ومزيفة عن ضحايا كورونا

الإعلان خلال ساعات.. وزيرة الصحة: اعتماد اللقاح الصيني.. ومصر لديها خبرة في الوبائيات

قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد سنوات من عرضه.. خطأ غير متوقع في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»

الجيش المصري يحطم أحلام أردوغان الاستعمارية في شرق المتوسط وليبيا .. ماذا فعلت القاهرة بأنقرة في 6 أشهر

10 قرارات لاتحاد نقابات المهن الطبية لدعم الأعضاء بالموجة الثانية لكورونا

وزيرة الصحة: الإصابات المسجلة لا تعكس 100% من الواقع وارتفاعها في يناير

لعدم الالتزام بإجراءات الحكومة .. غلق أكثر من 11 ألفا من المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم والورش المخالفة

حقيقة رفع الحصانة عن مرتضى منصور بعد فض دور الانعقاد

الأسباب الخفية وراء طلب دينا الشربيني إعلان زواجها من عمرو دياب

فيتامين د .. دراسة تكشف عن أفضل وقت للتعرض للشمس

وزيرة الصحة تكشف عن أكثر الشهور تحدث بها وفيات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها باستمرار .. 3 مصادر تحتوي على البروتين لتعزيز وظائف الجسم

احذر اللصوص.. تعرف على كنز مدفون داخل سيارتك

أبرزها صيد الفئران .. استخدامات غير متوقعة لليانسون