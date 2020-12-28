محافظ المنيا يتابع المؤشرات العامة للسكان ويوجه بتكثيف حملات للتوعية

عقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان، لمتابعة الموقف السكاني، واستعراض ومناقشة أهم وأبرز محاور الخطة التنفيذية السكانية السنوية، وعرض نتائج الحملات والقوافل الطبية التي يتم تنظيمها بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان لتقديم وسائل تنظيم الاسرة للسيدات، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهه الزيادة السكانية.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، اللواء احمد جبريل السكرتير العام المساعد، جمال محمد عبد الظاهر مدير فرع المجلس القومي للسكان بالمحافظة، ورؤساء المدن والجهات المعنية.





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وأكد المحافظ، على ضرورة تفعيل وتعظيم دور الرائدات الريفيات ومدرسات فصول محو الأمية في حملات التوعية الجماهيرية بأهمية مواجهة الزيادة السكانية، مع استمرار حملات طرق الأبواب لنشر الوعي بين جميع الفئات في القري المستهدفة، للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية.





وأشار القاضي إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية وبالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية، تعمل على خفض معدلات الزيادة السكانية وتحقيق المستهدف لاستراتيجية الخطة القومية للسكان، مؤكدًا أن القضية السكانية واحدة من أهم القضايا القومية التي تعوق حركة التنمية الشاملة وتلتهم كافة محاور التنمية، الأمر الذي يتطلب تضافر وتكثيف كافة الجهود لمواجهة هذه القضية.





واستعرض مدير فرع المجلس القومي للسكان، المؤشرات الديموجرافية للمحافظة، وعدد من مؤشرات الصحة الإنجابية، مؤشرات الصحة العامة، الإحصاءات الحيوية للمحافظة، بيانات الاعالة للمحافظة، المؤشرات الجغرافية، مؤشرات الامية، مؤشرات الحالة العملية، إنجازات الربع سنوي للجهات المقدمة الخدمات لتنظيم الاسرة.





وفي سياق متصل أعلن المحافظ اللواء أسامة القاضى إن المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة سوف يتم تنفيذها فى 192 قرية تم توزيعها على 5 مراكز.





وأضاف أن المراكز التى سيتم تنفيذ المبادرة بها هى مراكز العدوة ومغاغة وملوي وديرمواس وأبوقرقاص، لافتا إلى أن البداية سوف تنطلق فى مركز أبوقرقاص من خلال 47 قرية ونجع.





وأكد محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بمبادرة حياة كريمة، حيث تأتي في سياق اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتنمية الريفية الشاملة والتطوير الشامل للقرى بما يتناسب مع النهضة العمرانية والاقتصادية التي شهدتها مصر خلال السنوات الست الأخيرة، حيث تعد مبادرة حياة كريمة جزء محوري من اهتمامات رئيس الجمهورية ومبادراته المتكاملة التي تستهدف تحسين معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا.



