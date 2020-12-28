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أخبار العالم

الحكومة الكويتية تصدر قرارًا عاجلًا بشأن الرحلات الجوية والمنافذ الحدودية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:24 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
عقدت الحكومة الكويتية، اليوم الاثنين، اجتماعها الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة الشيخ صباح الخالد، وتقرر خلاله تعليق العمل بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده المحدد بنهاية يوم الجمعة الموافق 1 يناير 2021. 

وأُحيط مجلس الوزراء الكويتي بالرسالة التي تلقاها أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي تضمنت دعوة أمير الكويت، لحضور اجتماع المجلس الأعلى لقادة مجلس تعاون دول الخليج في دورته العادية الـ 41، وفقًا لصحيفة "القبس" الكويتية.

واستمع مجلس الوزراء الكويتي إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر مستجدات فيروس كورونا حول العالم والذي تسبب في إصابة أكثر من واحد وثمانين مليون وحوالي مليون و 773 حالة وفاة. 

كما أحاط المجلس علمًا بأن الوضع الصحي في البلاد بات مستقرًا من واقع الإحصاءات والبيانات التي تشير إلى انخفاض أعداد الإصابات والوفيات حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة منذ ظهور الوباء بواقع 149653 إصابة، تعافى منها 145579، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات 931 وفاة.
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