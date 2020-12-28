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أخبار البلد

اعتبارا من غد وحتى إشعار آخر.. دير مارمينا يغلق أبوابه أمام الزائرين بسبب كورونا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:38 م
دير الشهيد مارمينا
دير الشهيد مارمينا العجائبي بمريوط
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سامح سلام
أعلن دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط اعتذاره عن استقبال أى زيارات اعتبار من غد الثلاثاء وحتى إشعار آخر بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من الوباء. 

وذكر بيان صادر اليوم عن دير الشهيد العظيم مارمينا أنه نظرا لتزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر الدير عن عدم استقبال الزائرين سواء المصريين أو الأجانب أو الآباء الرهبان الضيوف أو الآباء الكهنة وكذلك أسر الآباء الرهبان والأسر الراغبة في تعميد أطفالها. 

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وقال البيان الصادر برئاسة نيافة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس دير الشهيد العظيم مارمينا العجائبي بمريوط أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من غد الثلاثاء 29 ديسمبر الجاري وحتى إشعار آخر، رافعين صلواتنا لكى يرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء، وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء وعلى ابن الطاعة تحل البركة.

وأعلن دير الشهيدة دميانة بالبرارى اعتذاره عن استقبال اى زائرين خلال الفترة المقبلة وذلك بسبب ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا.

وذكر بيان صادر عن نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ ورئيس دير القديسة دميانة أنه نظرا لتزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصا على سلامة الجميع، يعتذر دير الشهيدة دميانة بالبرارى عن عدم استقبال الزائرين والرحلات وذلك حتى إشعار آخر. 

وتابع البيان، نثق في حسن تفهمكم للظروف الحالية ونصلى ليرفع الله عن بلادنا والعالم أجمع هذا الوباء وينعم على جميع المرضى بالعافية والشفاء.

وقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية في وقت سابق اليوم خالص العزاء لنيافة الأنبا لوكاس أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص ويصا أرمل، ويلتمس عزاءً سمائيًا للأب القس توما وجميع أفراد الأسرة المباركة ولكل محبيه وأبنائه، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

ورحل عن عالمنا في شيخوخة صالحة  الأب المبارك القمص ويصا أرمل كاهن كنيسة الشهيد مار بقطر شو التابعة لإيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة عن عمر تجاوز ٧٣ سنة بعد خدمة كهنوتية استمرت لأكثر من ٣١ سنة.

ولد الأب المتنيح يوم ٢٠ يونيو من عام ١٩٤٧ وسيم كاهنًا يوم ١٤ يونيو عام ١٩٩١ ونال رتبة القمصية في ٨ نوفمبر  ٢٠٠٦. والأب الراحل هو والد القس توما الكاهن بذات الإيبارشية. 
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