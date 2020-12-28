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رياضة

أشاد بالروح العالية للاعبين.. رئيس نادي الزمالك يهنئ الفريق بالفوز على سموحة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 07:29 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
حرص اللواء المستشار عماد عبدالعزيز رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك على تهنئة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بفوزه على مضيفه سموحة بهدفين دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم باستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري الممتاز.

وأكد عبدالعزيز أن الفوز جاء مصحوبا بأداء طيب مشيدا بالروح العالية الكبيرة التي ظهرت على جميع اللاعبين رغم الغيابات، مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق.

وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي السبت المقبل بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.

كان اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حرص على حضور المباراة بملعب الجيش ببرج العرب بصحبة اللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للنادي وعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي.
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