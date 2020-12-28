أشاد بالروح العالية للاعبين.. رئيس نادي الزمالك يهنئ الفريق بالفوز على سموحة

وأكد عبدالعزيز أن الفوز جاء مصحوبا بأداء طيب مشيدا بالروح العالية الكبيرة التي ظهرت على جميع اللاعبين رغم الغيابات، مشددا على أن النتيجة جاءت عن جدارة واستحقاق.







وتمنى رئيس النادي التوفيق للفريق الأول في المباريات المقبلة بداية من مباراة إنبي السبت المقبل بالجولة الخامسة بالدوري الممتاز في ظل سعي الفريق الدائم لتحقيق نتائج طيبة وحصد بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم.







كان اللواء المستشار عماد عبدالعزيز حرص على حضور المباراة بملعب الجيش ببرج العرب بصحبة اللواء عصام العنتبلي نائب المدير التنفيذي للنادي وعصام سالم رئيس المنظومة الإعلامية للنادي.