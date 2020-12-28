مصرع طالب في حادث تصادم بالعبور

لقى طالب بالصف الأول الثانوى مصرعه بحادث سير بأحد الشوارع بمدينة العبور عقب انتهاء اليوم الدراسى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية يفيد بتلقيه بلاغا بمصرع طالب بالصف الأول الثانوى بمدرسة "إيجبت جولد" بالعبور أثناء سيره فى الشارع العام نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به.





وتم إخطار اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وانتقل العميد خالد المحمدى رئيس المباحث ورئيس مباحث قسم شرطة العبور.





وبالفحص والمعاينة تبين وفاة الطالب "عمرو م ج " بالصف الأول الثانوي أثناء سيره في الشارع العام بعد انتهاء اليوم الدراسي بالمدرسة نتيجة اصطدام سيارة مسرعة به .





وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







