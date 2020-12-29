طريقة عمل تورتة جيلي الفواكه في الكريسماس

لم يتبق على الكريسماس سوى يومين، لذلك تقدم الشيف زينب مصطفى، طريقة عمل تورتة جيلي الفواكه لإعدادها في الكريسماس بمذاق لا يقاوم.





- مقادير تورتة جيلي الفواكه للكريسماس

موز شرائح

عنب توت أحمر

برتقال

كيوي شرائح

رمان حب

مانجو تفاح

فراولة لخليط الجيلي

3 كوب ماء

نصف كوب سكر

20 جرام جيلاتين لخليط الفراولة

1 كوب عصير فراولة

نصف كوب ماء

نصف ملعقة كبيرة سكر

10 جرام جيلاتين

التزيين

أعواد روزماري

سكر بودرة

مشمش

كريم شانتي

برتقال شرائح





طريقة تحضير تورتة جيلي الفواكه للكريسماس

تورتة الجيلي

* يرفع ماء على النار ويضاف سكر وجيلاتين حتى الذوبان

* ترص الفراولة وكيوي ورمان وتوت أحمر وعنب وبرتقال وموز ومانجو وتفاح في قاع الحلة ثم يضاف خليط السكر والجيلاتين وتترك حتى تبرد

لخليط الفراولة

* يخلط سكر وجيلاتين وعصير فراولة ويرفع على النار حتى الغليان وترفع حتى تبرد ثم تضاف لخليط التورتة وتدخل الثلاجة حتى تتماسك

* بعد أن تتماسك تقلب في طبق التقديم

* وتزين بأعواد روزماري ومشمش وكريم شانتي وشرائح برتقال وسكر بودرة