برلماني: الدولة كثفت جهودها لنهضة السياحة رغم أزمة كورونا

أكد النائب أحمد إدريس، عضو لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب، دور وزارة السياحة والآثار في إدارة الملف السياحي والتعامل مع العاملين في القطاع، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة السبل والآليات لجذب السائحين خاصة في تلك الفترة.





وأفاد "ادريس"، في تصريح خاص لـ" صدى البلد"، أن الدولة وضعت العديد من الآليات التي منها تشجيع السياحة الخارجية من خلال منح تأشيرات اضطرارية لعدة دول، علاوة على تشيجع السياحة الداخلية من خلال مبادرة "شتي في مصر" التي تمنح للمواطنين تذاكر الطيران بسعر مخفض.





وأضاف عضو لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، أن الدولة أيضًا تعاملت مع قطاع العاملين بشكل حذر، مراعاة لتلك الفترة التي نشهد فيها خسائر جسيمة في القطاع بسبب انتشار فيروس كورونا حول العالم، لافتًا إلى دور الدولة في خفض بعض الرسوم الحكومية.





يذكر أن غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، أكدت أن مصر حققت أعلى معدل زيارات سائحين السبت الماضي ، منذ استئناف الحركة السياحية خلال فترة فيروس كورونا ، ويؤكد ذلك أن مقصدنا فى غاية الاهمية لكافة السائحين ، خاصة البحر الاحمر وجنوب سيناء.





وأضافت "شلبي"، في تصريحات صحفية، اليوم، أن ازمة جائحة كورونا عالمية، وتضرر منها بشدة القطاع السياحي العالمي، وهناك عدة إجراءات مصرية لتقليل حجم خسائرها .