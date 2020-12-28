وزيرة الصحة تكشف أنواع اللقاحات القادمة إلى مصر وموعد استلامها.. فيديو

قالت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر ستستلم حصصها من فيروس كورونا مع باقي دول العالم وتعاقدنا مع شركة فايزر واسترازينيكا وسينو فارم، لافتة إلى أن إحدى هذه الشركات خلال ساعات ستنتهي من تسجيل ملفها وتسجيل هذا اللقاح في مصر من خلال هيئة الدواء المصرية.





وأضافت وزيرة الصحة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن العالم يشهد سباقات للحصول على لقاحات فيروس كورونا وهناك شركات انتهت من المرحلة الثالثة من الأبحاث الإكلينيكية، ومصر كان لها دور في المشاركة والانضمام الأبحاث الاكلينيكية مع إحدى الشركات العالمية المشهود لها في تصنيع اللقاحات.





هالة زايد ، أن هناك لجنة مشكلة من وزارة الصحة واللجنة العليا للتطعيمات في الوزارة مع الخبرات الوطنية والقوات المسلحة وهيئة الدواء ومنظمة الصحة العالمية وقامت بإقرار اللقاح والتطعيم وتم وضع أولويات وتم التفاوض مع جميع الشركات العالمية ومع التحالف الدولي التابع لمنظمة الصحة العالمية وقمنا بتوقيع عقد يوم 4/12. وأوضحتالمسلحةبإقرارأولويات