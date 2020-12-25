وزيرة الصحة في شمال سيناء.. هالة زايد تعلن إنشاء مستشفى طوارئ برمانة.. وتؤكد: الخدمة مجانية 100% بمستشفيات المحافظة

لا توجد أية مشاكل بالنسبة لامداد شمال سيناء بجميع الامكانيات

شكرا للأطباء وأطقم التمريض والخدمة مجانية 100%

توفير احتياجات المستشفيات ومستشفى طوارىء برمانة

تجهيز مخزن مديرية الصحة ليعمل خلال 15 يوما وامداده بالأدوية









جاءت زيارة الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة ، الي محافظة شمال سيناء ، استجابة الي أبناء المحافظة، عقب اللقاء الذي عقد بمقر الوزارة في القاهرة مطلع الأسبوع الجاري، بحضور ٨ من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ممثلين عن نواب محافظة شمال سيناء.



وتفقدت هالة زايد المستشفى بأقسامه المختلفة وعدد من الوحدات الصحية، ثم أجرت وزيرة الصحة زيارة تفقدية الى مستشفى العريش العام وتفقدت الأقسام الداخلية والعناية المركزة والاستقبال والطوارىء وقسطرة القلب.



واكدت الوزيرة أثناء تفقدها لمستشفي بئر العبد النموذجي ومستشفى العريش العام ، أن الخدمة الصحية تقدم فى جميع مستشفيات شمال سيناء مجانا بنسبة 100%، ولا توجد أية مشاكل بالنسبة لامداد شمال سيناء بجميع الامكانيات والمطالب وكافة الاحتياجات المادية والتجهيزات.





وقدمت هالة زايد الشكر للمحافظ لدعمه المستمر للقطاع الصحى، وأن كل مطالبه وتوصياته يتم تنفيذها لخدمة أهالى المحافظة، كما قدمت الشكر لكل الأطباء والتمريض العاملين بالمستشفيات لجهدهم المستمر فى خدمة أهالى المحافظة.





اجتماع مع هيئة الاطباء:





عقدت اجتماعا مع الأطباء وهيئة التمريض بمستشفى العريش العام ، خلال جولتها التفقدية بمستشفيات سيناء، وذلك بحضور اللواؤ الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، وتابعت صيانه فورية للمستشفيات، حيث تم تكليف المقاولون العرب بعمل صيانة فورية ودورية لمستشفيات محافظة شمال سيناء ، الي جانب اهمية عمل وأنه متابعة استباقية للأدوية والأجهزة والمعدات الموجوده بالمستسفيات العامة والمركزيه والقرويه والنموجيه.



مكاسب الزياره؛

وحظيت محافظة شمال سيناء ، بعدد من المكاسب اثر زيارة الدكتوره هالة زايد ، وزيرة الصحة والسكان اليوم بالمحافظة. . حيث اعلنت الوزيرة، عن تطبيق خدمة العلاج الطارىء للحالات المرضية فى حالة الضرورة بالمنازل عن طريق أطقم الاسعاف ..



كما أعلنت عن امداد مستشفى العريش العام بجهازى صفائح بلازما ، وجهاز آخر لمستشفى بئر العبد المركزى . الى جانب جهاز قسطرة ورنين لمستشفى بئر العبد ليتم العمل فى القسطرة القلبية بواقع 3 أيام بالعريش و 3 أيام أخرى ببئر العبد ، كما تم الموافقة علي توفير 20 كرسيا متحركا لمستشفيات شمال سيناء .. مشيرة الى أن أجهزة الغسيل الكلوى كافية .



ووافقت الوزيرة علي مطلب اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء بشأن اقامة مستشفى للطوارىء في قرية رمانة ، وكذا سرعة استكمال مخزن الأدوية .







واستمعت الوزيره خلال جولتها إلى مطالب أهالي ومرضى منطقة بئر العبد، مؤكدة حرصها على توفير كافة مطالبهم وتقديم أفضل خدمة طبية لهم، وطمئنتهم بأن قرار نقل مستشفي بئر العبد لأمانة المراكز الطبية المتخصصة غرضه تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدة أن الخدمة الطبية المقدمة ستظل مجانية لجميع المواطنين ،كما استجابت الوزيرة لمطلب أحد المرضى بتوفير مولد أكسجين له بمنزله ونقله بسيارة إسعاف مجهزة تخفيفًا عن كاهله.



من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على شكر وتقدير الوزيرة لدعمها القطاع الصحى بالمحافظة ، وحرصها على توفير كافة احتياجاته من أطباء وأجهزة ومعدات طبية .



علاوة على توفير أطباء الرعاية العاجلة وقوافل الانتشار السريع .. علاوة على تحقيق بروتوكول التعاون الطبى مع الجامعات المصرية ومعهد القلب الذين يؤدون خدمات جليلة للمحافظة .. وقدم المحافظ الشكر لجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وغيرهم لما يبذلونه من جهد فى خدمة أهالى المحافظة .









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