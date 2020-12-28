علاج شد العضل .. اعرف الطرق الصح للتخلص من الألم

علاج شد العضل دور كبير فى اعادة عضلات الانسان لطبيعتها ومرونتها فيستطيع ان يتحرك بمنتهى السهولة كما كان في السابق كما يتخلص من الالم المزمن ، ولكن في نفس الوقت اذا تم علاج يلعبدور كبير فى اعادة عضلات الانسان لطبيعتها ومرونتها فيستطيع ان يتحرك بمنتهى السهولة كما كان في السابق كما يتخلص من الالم المزمن ، ولكن في نفس الوقت اذا تم علاج شد العضل بشكل خاطئ فقد يدمر صحة الانسان وحياته المستقبلية.





علاج شد العضل في مختلف اجزاء الجسم وبعض المخاطر التى يمكن أن تحدث أثناء العلاج ومخاطر نقدم لكم كيفيةفي مختلف اجزاء الجسم وبعض المخاطر التى يمكن أن تحدث أثناء العلاج ومخاطر الادوية





علاج شد العضل في الفخذ

يجب علاج شد العضل فى الفخذ بشكل صحيح وسليم وعدم التحرك والضغط على القدم نهائيا الا بإذن الطبيب لأنه يؤثر على الساق باكملها وقد يؤخر علاج شد العضل في الفخذ أو يجعله يتم بشكل غير صحيح.

ومن ابرز الادوية المستخدمة فى علاج شد العضل فى الفخذ بمضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الأسبرين أو مسكن آخر لتخفيف الآلام، والراحة، والثلج لا يوضع مباشرة على الجلد ، والضغط (باستخدام ضمادة) وقد يقدم الطبيب بعض النصائح الاخرى وحينها يجب الالتزام بها لاتمام الشفاء مثل العلاج الطبيعي والرفع عند الاستلقاء.





علاج شد العضل في الرقبة

يحتاج الناس الى علاج شد العضل في الرقبة بسرعة لأنه يسبب الكثير من الازعاج والالم والصداع وقد يجعل الفرد يفقد اتزانه ولا يستطيع اداء المهام الطبيعية فى يومه بشكل طبيعي.

وللتمكن من علاج شد العضل فى الرقبة نهائيا وبشكل سريع اليكم هذه الروشتة:

- استخدام الثلج لتقليل الألم والتورم في اسرع وقت فور حدوث الشد العضلي، و لف الثلج في منشفة رقيقة أو قطعة قماش لمنع إصابة الجلد، استمر لمدة 15 دقيقة كل 3-4 ساعات لمدة 2-3 أيام.

- تساعد المسكنات و الأدوية فى علاج شد العضل فى الرقبة وتخفيف الالم ومن امثلتها مضادات الالتهاب غير الستيرويدية " المسكنات " ، مثل الإيبوبروفين " أدفيل ، موترين " أو نابروكسين " أليف" أو الأسيتامينوفين " تايلينول" .. ولكن اقرا النشرة الداخلية لتجنب التعرض للآثار الجانبية ومعرفة الجرعة والمدة المناسبة لاستخدام الدواء.. اذا كنت تتناول ادوية اخرى او تعانى من مشكلة مزمنة فلابد من استشارة الطبيب المتابع لحالتك واخباره بالادوية التى ترغب فى تناولها.

- دعامة الرقبة تساعد فى الشفاء لكن الاستمرار عليها لفترة طويلة يضر اكثر مما ينفع .

- بعد مرور من 2 لـ 3 أيام من استخدام الثلج واختفاء التورم الاولى يمكنك استخدام مناشف مبللة دافئة أو أخذ حمام دافئ للتمكن من علاج شد العضل في الرقبة نهائيا .

- يعد المساج من افضل الطرق القادرة على علاج شد العضل فى الرقبة بشرط القيام به فى مكان مختص على يد خبير محترف





علاج شد العضل في الظهر

علاج شد العضل في الظهر من الامور شديدة الحساسية فيجب اجراء مجموعة من الفحوصات الطبية لتحديد المشكلة بشكل دقيق والتمكن من علاجها بطريقة صحيحة.

ولكن الخبر السار أنه يمكن علاج شد العضل فى الظهر دون الحاجة لاستخدام الادوية فقط الراحة لبعض الوقت ولكن هذا يحدده الطبيب وليس المريض وفق نتيجة الاشعة والفحوصات .

وفي بعض الحالات الاخرى يتم علاج الشد العضلى فى الظهر ببعض الطرق الطبيعية مثل كمادات الثلج لمدة 20 دقيقة كل 3 لـ 4 ساعات ، استخدام الحرارة ولكن بعد مضى 2-3 أيام على كمادات الثلج.

واخيرا علاج شد العضل فى الظهر بالادوية بعد موافقة الطبيب حيث تساعد العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات NSAIDs ، مثلAdvil أو Aleve أو Motrin ، كما يمكن استخدام دعامة للظهر بشكل مؤقت ولكن تتطلب ايضا موافقة الطبيب.





شد عضلى في باطن القدم

فى أغلب الأحيان يحدث شد عضلى فى باطن القدم نتيجة الإفراط في ممارسة الرياضة أو المجهود البدنى الكبير أو ارتداء أحذية ضيقة جدًا.

وعند الاصابة بـ شد عضلى في باطن القدم لاتستطيع المشي بسهولة لأنه يسبب لك الم حاد فى القدم مما يجعلك بحاجة للراحة.





ويمكن علاجه باستخدام الادوية غير الستيرويدية المضادة للالتهابات مثل النابروكسين أو الأيبوبروفين اما اذا كان المصاب الذي يعاني من شد عضلى فى باطن القدم يعاني من مرض مزمن او يتناول ادوية اخرى فيجب عليه استشارة الطبيب الذى يتابع معه لعلاج المرض المزمن واستشارته في مدى امكانية تناول هذه الادوية ، وبصفة عامة يمكن لهذه الفئة من المصابين بـ شد عضلى فى باطن القدم بأخذ الاسيتامينوفين فهو امن ، مريح ، لكنه مسكن وليس علاج .



