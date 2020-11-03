تناول الأسبرين يقلل من خطر الوفاة لمرضى كورونا.. تفاصيل

أظهرت دراسة جديدة قادها باحثون في جامعة "ميريلاند" الأمريكية، أن مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في المستشفى، والذين كانوا يتناولون جرعة يومية منخفضة من الأسبرين للحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، كانوا أقل عرضة بشكل ملحوظ للمضاعفات والوفاة، مقارنة بأولئك الذبن لم يتناولوا الأسبرين.









كان من غير المرجح وضع متلقي الأسبرين في وحدة العناية المركزة (ICU) أو توصيلهم بجهاز التنفس الصناعي، وكانوا أكثر عرضة للبقاء على قيد الحياة من العدوى مقارنة بالمرضى في المستشفى الذين لم يتناولوا الأسبرين.









توفر الدراسة - التي نشرت في مجلة "التخدير" الطبية، تفاؤلا حذرا، كما يقول الباحثون، بالنسبة لدواء غير مكلف، ويمكن الوصول إليه مع ملف أمان معروف جيدا يمكن أن يساعد في منع حدوث مضاعفات خطيرة.











وقالت الدراسة: "هذه نتيجة حاسمة يجب تأكيدها من خلال تجربة سريرية عشوائية إذا تم تأكيد نتائجنا، فستجعل الأسبرين أول دواء متاح على نطاق واسع بدون وصفة طبية لتقليل الوفيات بين مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وفقا للدركتور جوناثان تشاو، أستاذ مساعد تخدير في كلية الطب جامعة "ميريلاند" بالولايات المتحدة.









لإجراء الدراسة، قام الدكتور "تشاو" وفريقه البحثي بحجز 412 مريضا مصابا بفيروس كورونا، بلغ متوسط أعمارهم 55 عاما، والذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال الأشهر القليلة الماضية بسبب مضاعفات العدوى، وقد تم علاجهم في المركز الطبي بجامعة ميريلاند في بالتيمور وثلاثة مستشفيات أخرى على طول الساحل الشرقي، وكان حوالي ربع المرضى يتناولون جرعة يومية منخفضة من الأسبرين (عادة 81 ملليجرام) قبل دخولهم المستشفى أو بعد دخولهم مباشرة للتحكم في أمراض القلب والأوعية الدموية.









وجد الباحثون أن استخدام الأسبرين كان مرتبطا بانخفاض بنسبة 44% في خطر التعرض لجهاز التنفس الصناعي، وانخفاض بنسبة 43% في خطر دخول وحدة العناية المركزة، والأهم من ذلك - انخفاض بنسبة 47% في خطر الوفاة في المستشفى مقارنة بمن لم يتناولوا الأسبرين.











ولم يعان المرضى في مجموعة الأسبرين من زيادة كبيرة في الأحداث الضارة مثل النزيف الشديد أثناء العلاج في المستشفى، قام الباحثون بالتحكم في العديد من العوامل التي ربما لعبت دورا في تشخيص المريض بما في ذلك العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والعرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، كما أنها مسئولة عن أمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض الكبد واستخدام حاصرات بيتا للتحكم في ضغط الدم.









تشير الأبحاث إلى دور فيروس كورونا في زيادة خطر الإصابة بجلطات دموية خطيرة يمكن أن تكون في القلب، الرئتين، والأوعية الدموية والأعضاء الأخرى، كما يمكن أن يتسبب الفيروس في مضاعفات الجلطات الدموية، في حالات نادرة، نوبات قلبية وسكتات دماغية وفشل أعضاء متعددة، بالإضافة إلى الوفاة.









غالبا ما يوصي الأطباء بجرعة يومية منخفضة من الأسبرين للمرضى الذين أصيبوا سابقا بنوبة قلبية أو سكتة دماغية ناجمة عن جلطة دموية لمنع تجلط الدم في المستقبل، ومع ذلك، فإن الإستخدام اليومي يمكن أن يزيد من خطر حدوث نزيف كبير أو مرض القرحة الهضمية.









وقال الدكتور مايكل مزافى، أستاذ التخدير في جامعة "ميريلاند": "نعتقد أن تأثيرات ترقق الدم للأسبرين توفر فوائد لمرضى فيروس كورونا المستجد من خلال منع تكون الجلطة الدقيقة".









وأضاف: "قد يرغب المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بكورونا في التفكير في تناول الأسبرين يوميًا طالما أنهم يستشيرون طبيبهم أولا"، مختتمًا: "أولئك المعرضون لخطر النزيف بسبب أمراض الكلى المزمنة، على سبيل المثال، أو لأنهم يستخدمون بانتظام بعض الأدوية، مثل المنشطات أو مميعات الدم، قد لا يتمكنون من تناول الأسبرين بأمان.