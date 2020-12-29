"لو كائنات فضائية هتظهر يبقى في أول شهرين".. خبيرة التاروو تكشف موعد الكوارث والمصائب في عام 2021

قالت بسنت يوسف خبيرة التاروو، إن أول شهرين من عام 2021 من الممكن أن يحدث فيهما كوارث وأشياء غير طبيعية، معقبة "لو في كائنات فضائية هتظهرلنا فمن المحتمل تظهر في أول شهرين من السنة الجديدة".





وأضافت «يوسف» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هناك 4 أبراج ستتغير حياتهم الي الإيجابية والأفضل وهم الثور والاسد والعقرب والدلو وهذه الأبراج قوية في طبيعتها.





وتابعت بسنت يوسف، أن عام 2020 لن يتكرر ما حدث فيه مرة ثانية، موضحة أن عام 2021 سيكون جيد جدا ولكن إذا مروا أول شهرين بسلام.



