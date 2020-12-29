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توك شو

"لو كائنات فضائية هتظهر يبقى في أول شهرين".. خبيرة التاروو تكشف موعد الكوارث والمصائب في عام 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:06 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قالت بسنت يوسف خبيرة التاروو، إن أول شهرين من عام 2021 من الممكن أن يحدث فيهما كوارث وأشياء غير طبيعية، معقبة "لو في كائنات فضائية هتظهرلنا فمن المحتمل تظهر في أول شهرين من السنة الجديدة".

وأضافت «يوسف» خلال تصريحات تليفزيونية لقناة إم بي سي مصر، أن هناك 4 أبراج ستتغير حياتهم الي الإيجابية والأفضل وهم الثور والاسد والعقرب والدلو وهذه الأبراج قوية في طبيعتها.

وتابعت بسنت يوسف، أن عام 2020 لن يتكرر ما حدث فيه مرة ثانية، موضحة أن عام 2021 سيكون جيد جدا ولكن إذا مروا أول شهرين بسلام.

وأوضحت بسنت يوسف أن الأبراج القوية تكون قدرتها علي تحمل الصعاب أكثر من غيرها ويستطيعون تحويل الضغوط إلى فرص تفيدهم في حياتهم.
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