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46 مليار جنيه سيتم ضخها بالصعيد.. الهلباوي: اكتمال شبكة من المحاور التنموية..فيديو

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:00 ص
محاور الصعيد
محاور الصعيد
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إبراهيم القادري
قال الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر: إن صعيد مصر الآن لا يوجد به محافظة منعزلة عن الأخرى أو عن القاهرة بسبب الإنجازات والتطورات التي حدث في الصعيد بعد توجيهات رئيس الجمهورية.

وأضاف هشام الهلباوي خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز ، أن آخر محور سيفتتحه الرئيس خلال الفترة القادمة هو محور قوص والذى كان بتكلفة 1.3 مليار جنيه وهو الآن بدأ في العمل تجريبيا، إضافة الي جميع المحاور التي تم افتتاحها بدءا من محافظة بني سويف ، مؤكدا أن سنة 2020 شهدت اكتمال شبكة من المحاور التنموية في الصعيد\.

وأوضح هشام الهلباوي ، أن  شبكة الطرق التي قامت بربط الصعيد بالموانئ المحيطية به كان لها تأثير علي التنمية الاقتصادية في محافظات الصعيد هذا بالإضافة الي اعمال البنية التحتية التي تم عملها في الصعيد مثل المياه والصرف الصحي.

وتابع هشام الهلباوي ، أن هناك 46 مليار جنيه سيتم ضخها هذا العام لمحافظات الصعيد، وسيتم تخصيص ربع هذا المبلغ لمشاريع المياه والصرف الصحي. 
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