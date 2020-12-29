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منوعات

أغرب من الخيال.. سيدة تضع توأم وتكتشف وجود ثالث في بطنها بعد 10 أيام

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
في واقعة غريبة وغير مألوفة، وجدت سيدة أنها حامل في طفل ثالث، بعد ساعات من ولادتها طفلين توأم، تلك الحالة تركت الأم في حالة من الدهشة غير مصدقة ما جرى.

جرت شكوكها في البداية إلى إن ما تشعر به داخلها ليس حقيقيًا، ومجرد تهيآت من أثر الحمل والولادة، ولكن الأطباء أكدوا لها أن داخل رحمها طفل ثالث وعمره أشهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار "البريطانية. 

شاركت الأم الأمريكية المتعجبة قصتها على منصة "تيك توك"، قائلة في مقطع فيديو:" شعرت بحركة غريبة بعد ساعات من ميلاد أطفالي التوأم داخل بطني، وأصبت بالدهشة عندما اخبرني الأطباء أني حامل في طفل ثالث وسيخرج للدنيا في خلال أيام ".

وكان الاطباء يظنون في البداية أنه توأم ثالث للتوأمين الآخرين وتأخر في النمو، ولكنهم اكتشفوا أن الأم حملت به خلال فترة حملها بالتوأم"، وأضافت: "أول طفلين أكبر بعشرة أيام من طفلنا الثالث". 

وتسمى ظاهرة الحمل غير المألوفة هذه بـ "الحمل الزائد" وهي تؤثر على بعض النساء من لديهن هرمونات مختلفة عن الأخريات، تعود إلى عملية التبويض لديهن.
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