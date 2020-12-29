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منوعات

بفعل مضاعفات كورونا.. حرمان سيدة من لمس مولودتها حتى ماتت

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:01 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
هاجم فيروس كورونا بمضاعفاته، امرأة؛ فور ولادتها لطفلتها، ليحرمها الفيروس القاتل من حملها ولو لمرة واحدة قبل أن تصعد روحها متأثرة بالإصابة. 

أصيبت "فانيسا كارديناس جونزاليس"  البالغة من العمر 33 عامًا ، بفيروس كورونا في أوائل نوفمبر، بينما كانت في المراحل المتأخرة من الحمل، وأثبتت إصابتها بفيروس Covid-19 بعد بضعة أيام.

وبعد أن أنجبت "فانيسا" ابنتها "هيفين" في 9 نوفمبر، اعتبر الزوجين أنها في حالة جيدة بما يكفي للعودة إلى المنزل وخرجا من المستشفى، ولكن طُلب من "فانيسا" عزل نفسها ومنعها زوجها "ألفونسو" من حمل طفلها لأنها لا تزال مصابة بفيروس كورونا وكان يخشى أن تنقله إلى المولودة.

عزلت الأم نفسها ولكن كانت تلك اللحظات التي تمر دون أن تلمس طفلتها أو تحملها قاسية للغاية، فيقول الزوج "ألفونسو": "كانت محطمة جدًا"، واكتفت الام برؤية طفلتها من خلال مكالمات الفيديو. 

لكن حالتها أخذت منعطفًا نحو الأسوأ وأصيبت بنوبة قلبية في غضون 48 ساعة من الولادة، واستمرت حالتها في الأسوأ حتى توفيت في 14 ديسمبر، بعد أكثر من شهر من القتال من أجل الحياة.
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