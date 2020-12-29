بإطلالة شتوية.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة لاميتا فرنجية، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت لاميتا في الصورة وهي داخل سيارتها بإطلالة شتوية، وعلقت عليها، قائلة: "صباح الخير".





وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.





واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية الشهر الماضي بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".





الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.



