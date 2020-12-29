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حوادث

المؤبد لـ عاملين لاتهامهما بحيازة مخدرات وأسلحة في المنيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 02:58 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قضت  محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين و وائل شعبان حافظ وأحمد السيد عبدالعزيز وأحمد حنفي محمود، وأمانة سر كلًا من : أندراوس فهمي ومحمد مصطفى هارون وعلي حسن، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنية إضافة إلى السجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنية على شابين أحدهما عامل زراعي والآخر عامل عادي بمركز مغاغة في القضية 10846لسنة 2020 جنايات مغاغة والمقيدة برقم 350 لسنة 2020 كلي شمال المنيا لاتهمامها بالاتجار في المخدرات وحيازة سلاح نارى بدون ترخيص 

عاقبت  المحكمة كلا ًمن :  المتهم " إ- ح- ش- أ "  والبالغ من العمر 26 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بمركز مغاغة، والمتهم " ج- ع- م " والبالغ من العمر 32 عامًا ، ومقيم بمركز مغاغة  بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها مائة ألف جنية، لإحرزهما خمسة عشرة قطعة  سمراء اللون تبينت أنها لجوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار فيها في نطاق دائرة مركز مغاغة. 

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إضافة إلى الحكم بثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف جنية لإحرازهما سلاح ناري " فرد خرطوش " بماسورة غير مشخنة عيار 16 صالح للإستعمال وغير مرخص بحيازته، وذخيرة " طلقتين " عيار 16 صالحتين للإستخدام – استهلكا في الفحص – ويستخدما على ذات السلاح المضبوط لاتفاقهما في العيار، للدفاع عن تجارتهما، وسلاح أبيض " مطواة قرن غزال " عثر بنصلها آثار لجوهر الحشيش المخدر، لتقطيع جوهر المخدر الحشيش، وكذلك درجة بوخارية " موتيسكل " بدون ترخيص يستقلانها.

 وقد احال المستشار " أبو الوفا عيسى "، المحامي العام الأول لنيابات شمال، القضية إلى محكمة جنايات المنيا لمعاقبة المتهم طبقًا لنصوص مواد الإتهام، في التاسع من شهر يونيو  لعام 2020.

ويعد هذا الحكم أولي غير نهائي لجواز الطعن عليه من المتهمين أمام محكمة النقض خلال 60 يوميًا من تاريخ صدور المحكم. 
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