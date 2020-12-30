حياة كريمة بأسوان تواصل جهودها لتطوير قرى أسوان

يتواصل العمل لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي " حياة كريمة " لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.





وفى هذا الصدد قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تضم أعمال التطوير الشامل لألف قرية مصرية لتطوير قرى مركزى كوم أمبو وإدفو، مؤكدًا أنه سيتم تنفيذ حزمة من المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة فى هذه القرى.





وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذه المشروعات تشمل رفع كفاءة وإدخال شبكات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والطرق والإنارة العامة والإسعاف ورفع المخلفات وتحسين البيئة، بالإضافة إلى رفع مستوى الخدمات التعليمية والصحية والشبابية، فضلًا عن مشروعات التمكين الاقتصادي لخلق فرص عمل.









وأوضح أشرف عطية أن ذلك سيساهم في تغيير وجه الحياة وتحسين مستوى معيشة حوالى 893 ألف نسمة مقيمين بـ68 قرية بإدفو وكوم أمبو.





وأكمل المحافظ أن ذلك يتوازى مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تشمل 13 قرية على مرحلتين موزعة على جميع مراكز المحافظة بإجمالى 83 مشروع بمختلف القطاعات وباعتمادات 280.7 مليون جنيه.





وتابع محافظ أسوان أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى داخل 11 قرية بإجمالي 30 مشروعا باستثمارات 82.7 مليون جنيه، وجار طرح مشروعات المرحلة الثانية بإجمالى 53 مشروعا وباعتمادات 198 مليون جنيه، فضلًا عن تنفيذ مبادرة "التصالح حياة" من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا.



