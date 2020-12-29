ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة من الأحد المقبل.. شاهد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:27 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
Advertisements
شاذلى عبد الفتاح
أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه سيتم وضع آلية محددة لتفعيل الغرامة الفورية فى حالة عدم إرتداء الكمامة بواقع 50 جنيها للمخالفين بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير ليكون بمثابة رسالة واضحة لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمنتهى الشدة والحزم بدون أى تراخى أو تهاون

جاء ذلك أثناء رئاسة محافظ أسوان لإجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، واللواء مصطفى عبد الفتاح مدير الأمن ، بجانب مديرى الصحة والتعليم والإسعاف والتأمين الصحى والطب الوقائى والمستشفى الجامعى ، علاوة على ممثل الكنيسة، وذلك تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء الأخيرة أثناء ترأسه لإجتماع مجلس المحافظين لمجابهة إنتشار فيروس كورونا المستجد .

وأقرأ أيضًا :
قصة كفاح أزهرية تصل للعالمية.. ياسمين هاشم تفوز بأفضل معلمة تربية بدنية فى الوطن العربي

واستعرض الإجتماع سيناريوهات التعامل مع الموجة الثانية لجائحة الكورونا خلال الفترة القادمة وخاصة مع تزايد معدلات الإشتباه والإصابة والوفيات حيث تم التنسيق مع جامعة أسوان على تشغيل غرف للعزل بالمستشفى الجامعى الجديد بمدينة أسوان الجديدة بشكل جزئى والحاصلة على موافقة هيئة الإعتماد والجودة مع دعمها بالكوادر البشرية من أطباء وأطقم تمريض لإستيعاب أى أعداد من الإصابات تزيد عن طاقة المستشفى العام بالصداقة الجديدة وباقى المستشفيات المركزية بمختلف المدن والمراكز والتابعة لوزارة الصحة التى تم تجهيزها مرة أخرى لإستقبال الحالات المصابة .

ووجه اللواء أشرف عطية بفتح غرفة عمليات المحافظة وتفعيل الخط الساخن 114 بجانب رفع درجة الإستعداد داخل هذه المستشفيات والأطقم الطبية مع توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإسطوانات الأكسجين بكميات كافية ، بجانب الأدوية اللازمة لحالات العزل المنزلى والمخالطين.

وحذر من محاولة إستغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار إسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الإتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة إحيتاجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الإحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس بإستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة .

وكشف أشرف عطية عن التنسيق مع ممثلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وغيرها من الكنائس على تشديد تطبيق الإجراءات الإحتزازية خلال فترة أعياد رأس السنة ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الإجراءات الوقائية في المساجد .

ولفت عطية إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ، فضلًا عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان.
محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة من الأحد المقبل.. شاهد
محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة من الأحد المقبل.. شاهد
محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة من الأحد المقبل.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع الإصابة بـ كورونا| تفعيل غرامة عدم ارتداء الكمامة بأسوان..صور

محافظ أسوان: 14 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء والحصيلة 52.5 مليون جنيه حتى الآن

الوزراء: إلغاء احتفالات رأس السنة وغلق أي منشأة مخالفة

غرامة فورية 50 جنيها للأفراد مخالفي إجراءات ارتداء الكمامة بدءا من الأحد

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا تقرر إلغاء كل الاحتفالات بمناسبة رأس السنة واتخاذ إجراءات الغلق لأي منشأة تخالف القرار.. و50 جنيها غرامة فورية لهذا السبب

تجاوب رواد السوشيال ميديا مع قرارات مجلس الوزراء

ترشيحاتنا

بـ الجلد الأحمر.. مي عمر بإطلالة لافته داخل السيارة

وفاة المخرج السوري حاتم علي

بعد واقعة فتاة المنصورة.. الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه تنتظر المتحرش

زيادة سعر تذكرة حديقة الحيوان 13 ضعفا يوم الثلاثاء.. لهذا السبب

اكتشف خيانتها فألقي بها من سيارته .. مصرع فتاة دهستها نقل بطريق العين السخنة

تعرف على سبب وفاة المخرج السوري حاتم علي بأحد فنادق القاهرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج مثير ولافت.. منى زكي بإطلالة تخطف الأنظار

من العرقسوس القاتل إلى دبوس خياطة بالقلب.. أغرب الحالات الطبية في عام 2020

شاهد.. أغلى 10 سيارات في السعودية 2020