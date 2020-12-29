محافظ أسوان: تفعيل الغرامة الفورية لعدم ارتداء الكمامة من الأحد المقبل.. شاهد

3 يناير



وحذر من محاولة إستغلال أى من شركات القطاع الخاص للظروف الحالية لزيادة أسعار إسطوانات الأكسجين وخاصة فى ظل الإتفاق مع شركة النصر للكيماويات الوسيطة والتابعة للقوات المسلحة بتوفير كافة إحيتاجات مستشفيات المحافظة من الإسطوانات لمنع الإحتكار ومحاولة بعض ضعاف النفوس بإستثمار الأزمة لتحقيق مصالح شخصية ضيقة .



وكشف أشرف عطية عن التنسيق مع ممثلى كنيسة الأقباط الأرثوذكس وغيرها من الكنائس على تشديد تطبيق الإجراءات الإحتزازية خلال فترة أعياد رأس السنة ، وهو الذى يتوازى مع تشديد الإجراءات الوقائية في المساجد .



ولفت عطية إلى أنه سيتم الرقابة المشددة لضمان وقف أى إحتفاليات أو مهرجانات خلال الفترة المقبلة وإتخاذ إجراءات الغلق حيال أى منشأة تقوم بتنظيم أي إحتفالية ، بالإضافة إلى الغلق الكامل لدور المناسبات ومنع إقامة سرادقات الأفراح والعزاء وأى تجمعات ، فضلًا عن مراقبة كل الفنادق الثابتة والعائمة السياحية وخاصة أثناء فترة أجازة نصف العام الدراسى والمتوقع أن تشهد توافد أعداد كبيرة من الزائرين لأسوان.

