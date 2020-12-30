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فن

فيديو جديد يجمع حمو بيكا وعمر كمال بعد الصلح

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:59 ص
عمر كمال وحمو بيكا
عمر كمال وحمو بيكا
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محمد بدران
تصدّر مطربا المهرجانات، حمو بيكا وعمر كمال، حديث الساعة، خلال الأيام القليلة الماضية، بعد المشادات التي حدثت بينهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقوع خلاف حاد بينهما، جعل كلا منهما، يخرج في أكثر من بث مباشر، على صفحتهما على "فيس بوك"، لمشاركة الجمهور بما يحدث بينهما.

ونشر عمر كمال، مقطع فيديو، عبر حسابه علي "انستجرام" من جلسة صلح بينهما، وعلّق عليه "بعد قاعدة الصلح مع بيكا".

يُذكر أن حمو بيكا وعمر كمال تطاولا على بعضهما في "اللايف" المتبادل على حساباتهما، وبدأت القصة حينما نشر حمو بيكا صورة  للفنان عمر كمال عبر صفحته الشخصية على  "فيسبوك"، وكتب على الصورة: "يا ريت محدش يكلمني في شغل مع الشخصية دي، عشان انا كنت بحبها، والشخصية دي بتتهرب من شغلي، اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات؛ بعد الصورة دي، هنزل فيديو وهو عامل بيحبني، وهو بيكرهني".

وبعد اللايف الأول لـ حمو بيكا، ردّ عليه عمر كمال بـ لايف آخر، واستمرت المشادة لساعات طويلة أول أمس ، لكن اليوم فاجأ حمو بيكا جمهوره بنشر مهرجان جديد على حسابه الخاص على " فيسبوك"، يغنيه مع عمرو كمال واسمها "هفضل أستاذ".

الجمهور توقع انتهاء الخلاف بين حمو بيكا وعمر كمال بعد نشر هذا المهرجان منذ قليل، وانهالت التعليقات على حمو بيكا وتساءل متابعوه عن الصلح بينهما، لكن حمو بيكا رد في أحد التعليقات وقال: "المهرجان ده متسجل من فترة"، وهو ما ينفي الصلح بين حمو بيكا وعمر كمال. 

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