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فن

ليلى علوي تنعى المخرج حاتم علي: أعماله المتميزة لا تشبه أحدًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:32 ص
ليلى علوي
ليلى علوي
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محمد بدران
نعت النجمة ليلى علوي المخرج السوري حاتم علي الذي رحل عن عالمنا أمس الثلاثاء عن عمر ناهز 58 عامًا، بعد إصابته بنوبة قلبية حادة.

وكتبت ليلي علوي عبر "تويتر": "وداعًا المخرج السوري الموهوب حاتم علي صاحب الأعمال المتميزة والبصمة التي لا تشبه أحد.. صاحب التغريبة الفلسطينية وملوك الطوائف والملك فاروق والزير سالم وأهل الغرام.. تاريخ حافل وأعمال درامية وتاريخية لن تُنسى في دراما سوريا الحبيبة والدراما".

وكشف الفنان السورى جمال سليمان، أمس، تفاصيل وفاة المخرج السوري حاتم على، قائلًا "في صباح اليوم كان فى الفندق، وشعر بإرهاق وبعدما أتى الطبيب كان المخرج انتقل إلى الرفيق الأعلى.. الوفاة أتت بشكل طبيعي".

وقال "سليمان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة مصر "الأولى" تقديم الإعلامى يوسف الحسينى، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات الرسمية لسفر جثمان المخرج إلى سوريا، الأربعاء.

وأكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خبر وفاة المخرج السوري المقيم في مصر حاتم علي عن عمر ناهز 58 عاما.

وأوضح زكي أنه تحدث هاتفيا مع الفنان السوري جمال سليمان والذي أكد له خبر وفاة حاتم علي، مضيفا "سيتم إخبارنا في وقت قادم بمراسم تشييع الجثمان وتقديم واجب العزاء".

وحول سبب وفاة المخرج حاتم علي قال زكي "جمال سليمان أخبرني أن حاتم علي لم يكن يعاني من أية أمراض، وعلى الأرجح سبب الوفاة أزمة قلبية مفاجئة".

حاتم علي ممثل وكاتب ومخرج سوري، بدأ حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة. 

حصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق قسم التمثيل 1986، عضو في نقابة الفنانين في سوريا، ومتزوج من الكاتبة السورية دلع الرحبي.

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